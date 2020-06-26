Соцсети удивило фото 'убитого' Daewoo Lanos на еврономерах

В соцсети Facebook опубликовали фотографию необычного авто на еврономерах. Речь идет о Daewoo Lanos, который шокирует своим техническим состоянием.

Снимок автомобиля разместил пользователь Александр Колесов в группе Авто Евро Бы*ло.

Ланос на еврономерах, который шокирует своим видом Скриншот публикации

Как видно, в каком-то смысле на Ланосе нет ни одного живого места – у него повсеместно помят кузов, повреждено ЛКП, отсутствует люк бензобака и пр.

В комментариях к фото один из пользователей иронично отметил, что пригон этого Ланоса обошелся дороже стоимости самого авто. Возможно, он прав (в зависимости от состояния Ланосы в Польше продают за 100 – 1000 евро), однако не исключено, что автомобиль "убили" до такого состояния уже здесь, в Украине.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Киеве автомобилисты продолжают изобретать различные лайфхаки по маскировке номеров от камер автофиксации нарушений ПДД.