Соперник Toyota Land Cruiser 200 из Китая стал хуже

Большой внедорожник GAC GS7 является, пожалуй, самым интересным китайским авто. Большой, мощный и крепкий внедорожник, который хорошо выглядит. Но машину почему-то сделали хуже.

Со своей моделью китайцы наверняка целились в Toyota Land Cruiser 200, но промахнулись мимо целевой местной аудитории. В КНР для больших семей предпочитают покупать минивэны, а полноприводные внедорожники там вообще не пользуются спросом.

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

Выходит, GAC сделал машину, о которой мечтал, а в итоге пришлось согласиться на условия рынка. Приблизительно так можно объяснить рестайлинг. Китайский внедорожник в итоге лишился полноприводной трансмиссии. При этом дорожный просвет снизили с прежних 190 мм до 162 мм.

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

Вдобавок модель сменила название на GAC GS8 S – видимо, для того, чтобы заново привлечь к модели покупателей и отгородиться от прошлой "неудачи". Таким образом, некогда довольно интересная машина превратилась в посредственный переднеприводный кроссовер из Китая.

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

Радует, что хотя бы мощный мотор оставили: 2-литровый четырехцилиндровый двигатель выдает 252 л.с. и 390 Нм крутящего момента. А еще обновили дизайн – бамперы и передняя решетка совсем другие и позволяют SUV выглядеть более агрессивно. Базовая цена составляет 22,5 тыс. долларов.

Огромный внедорожник GAC обновили gac-motor.com

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