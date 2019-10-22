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22 октября • обновлено в 13:01
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Соперник Toyota Camry от Hyundai рассекречен — шпионские фото

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Hyundai Grandeur 2020 модельного года впервые показался вообще без камуфляжа — новинка получила необычную внешность.

На сайте Top Rider в большом количестве появились фото обновленного Hyundai Grandeur. Этот седан по размерам и позиционированию очень похож на Тойота Камри, хотя на украинском рынке все же проигрывает в продажах японской модели.

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

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В других странах, особенно на домашнем рынке, позиции у Grandeur очень хорошие. Но, несмотря на то, что актуальная генерация была представлена не так давно (в конце 2016 года), в компании уже подготовили рестайлинг. А мы с вами можем в деталях изучить дизайн.

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новый седан Hyundai преобразился кардинально. Здесь полностью новая передняя часть с другим бампером, решеткой еще большего размера, чем прежде, и эффектными фарами. Секции дневных ходовых огней маленькими ромбами встроены в решетку — очень необычное решение.

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

www.hyundai.com

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Задние фонари по-прежнему соединены между собой светодиодной полосой, но теперь выглядят изящнее.

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

http://www.top-rider.com

Обновление коснулось и салона. Архитектура передней панели не изменилась, но все детали и отделка — новые. Слегка изменилось оформление дверных карт. Также стоит отметить увеличенный экран информационно-развлекательной системы, цифровой щиток приборов и новое рулевое колесо.

Новый Hyundai Grandeur 2020

Новый Hyundai Grandeur 2020

www.hyundai.com

В моторной гамме на данный момент известен только один агрегат — четырехцилиндровый 2.5 мощностью 198 л.с. Скорее всего, для новинки предложат и более производительные двигатели.

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

Актуальная генерация Hyundai Grandeur

www.hyundai.com

Тем временем, в компании готовятся к предстоящей премьере, которая состоится до конца октября, и уже опубликовали тизерный видеоролик, который демонстрирует интересные детали дизайна. Хотя и не настолько подробно, как утекшие в Сеть фото грядущей новинки.

Возможно, новый Hyundai Grandeur 2020 представят в качестве модели следующего поколения, а не обновленной модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейский бренд усиливает свои позиции и готовит множество новинок:

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Читайте все новости по теме "Новости автомира" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости автомира Новости
Место
Южная Корея
Теги
авто новости Hyundai
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