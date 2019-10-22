Соперник Toyota Camry от Hyundai рассекречен — шпионские фото

Hyundai Grandeur 2020 модельного года впервые показался вообще без камуфляжа — новинка получила необычную внешность.

На сайте Top Rider в большом количестве появились фото обновленного Hyundai Grandeur. Этот седан по размерам и позиционированию очень похож на Тойота Камри, хотя на украинском рынке все же проигрывает в продажах японской модели.

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

В других странах, особенно на домашнем рынке, позиции у Grandeur очень хорошие. Но, несмотря на то, что актуальная генерация была представлена не так давно (в конце 2016 года), в компании уже подготовили рестайлинг. А мы с вами можем в деталях изучить дизайн.

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новый седан Hyundai преобразился кардинально. Здесь полностью новая передняя часть с другим бампером, решеткой еще большего размера, чем прежде, и эффектными фарами. Секции дневных ходовых огней маленькими ромбами встроены в решетку — очень необычное решение.

Новый Hyundai Grandeur 2020 www.hyundai.com

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Задние фонари по-прежнему соединены между собой светодиодной полосой, но теперь выглядят изящнее.

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Новый Hyundai Grandeur 2020 http://www.top-rider.com

Обновление коснулось и салона. Архитектура передней панели не изменилась, но все детали и отделка — новые. Слегка изменилось оформление дверных карт. Также стоит отметить увеличенный экран информационно-развлекательной системы, цифровой щиток приборов и новое рулевое колесо.

Новый Hyundai Grandeur 2020 www.hyundai.com

В моторной гамме на данный момент известен только один агрегат — четырехцилиндровый 2.5 мощностью 198 л.с. Скорее всего, для новинки предложат и более производительные двигатели.

Актуальная генерация Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Актуальная генерация Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Актуальная генерация Hyundai Grandeur www.hyundai.com

Тем временем, в компании готовятся к предстоящей премьере, которая состоится до конца октября, и уже опубликовали тизерный видеоролик, который демонстрирует интересные детали дизайна. Хотя и не настолько подробно, как утекшие в Сеть фото грядущей новинки.

Возможно, новый Hyundai Grandeur 2020 представят в качестве модели следующего поколения, а не обновленной модели.

Как сообщал OBOZREVATEL, южнокорейский бренд усиливает свои позиции и готовит множество новинок:

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