Сколько стоят самые популярные автомобили в Украине: ТОП моделей октября

Несмотря на напряженную экономическую ситуацию, термин "покупательская способность" все еще хорошо известен украинцам. Так, за 10 месяцев 2020 года спрос на новые автомобили снизился всего на 3%.

В свою очередь октябрь оказался наиболее "урожайным" месяцем – в Украине было продано 8,4 тыс. новых машин. АвтоОбоз выяснил, какие бренды вошли в пятерку самых популярных автомобилей и сколько они стоят.

Renault Toyota Kia Skoda Volkswagen

Французский бренд традиционно возглавляет рейтинг продаж новых машин на украинском рынке. Этому способствует демократичное позиционирование, дешевое обслуживание, надежность транспортных средств и приятные цены.

Наиболее популярная модель – бюджетный хэтчбек Renault Sandero. Новый экземпляр стоит 272 900 грн – это один из наиболее доступных автомобилей в нашей стране. Но можно найти намного дешевле.

В абсолюте машина из салона – самый дорогой вариант, пускай и в базовой комплектации. Но высокая популярность модели приводит к насыщенности предложениями вторичного рынка. Те, кто ищут самый дешевый вариант, выбирают б/у Renault Sandero.

Наиболее доступный экземпляр на ходу стоит $4300 (122 000 грн). Но в этом случае машина постарше – 2011 года. Пробег составляет 90 000 км. Машина первого поколения выглядит хорошо, но по информации владельца, восстановлена после серьезного ДТП.

Японские автомобили пользуются уважением среди украинских покупателей, но лидер – Toyota. А самая популярная модель бренда в нашей стране – компактный кроссовер Toyota RAV4. На дорогах вы наверняка часто видите этот SUV, но популярность не падает. Самый дешевый новый вариант стоит 707 472 грн. Дорого, но людям нравится.

На рынке б/у авто "живые" предложения начинаются с $4500 (127 000 грн). В этом случае речь идет о кроссовере первого поколения 1995 года. Пробег выдающийся – 300 000 км. В пятидверном кузове салон рассчитан на четверых, а в багажнике – большой баллон ГБО.

Позиции корейского бренда в лидерах помогает удерживать кроссовер Kia Sportage. Почти всю "кассу" производителю в октябре сделала именно эта модель, попутно оказавшись наиболее популярным автомобилем месяца в Украине. Новый стоит 532 000 грн – намного дешевле ближайшего соперника от Toyota, из-за этого и популярнее. Чем может ответить вторичный рынок?

Kia Sportage никогда не был дорогой моделью, а большой выбор подержанных машин подтверждает это. Самый дешевый Sportage стоит $2900 (82 000 грн) за авто 1997 года с пробегом 350 000 км. Экземпляр старый, но стоит учитывать, что в первом поколении модель была рамным внедорожником. Возможно, кому-то это важно.

Skoda Octavia – своеобразный синоним практичного, надежного и безопасного автомобиля, в котором все есть и нет ничего лишнего. В этой связи чешская модель начинает подавлять своей популярностью родственный VW Golf. В Украине – так точно. За новую просят от 578 320 грн.

Традиционно в секторе подержанных машин много разных Skoda Octavia. Экземпляры на ходу начинаются с $2500 (70 000 грн). За эти деньги можно подобрать целый автомобиль на ходу, без повреждений, с пробегом 200 000 км. Машина неновая – первое поколение 1999 года.

Маленький кроссовер VW T-Roc в нашей стране пользуется высокой популярностью. Новым его предлагают за 764 909 грн. Довольно дорого – даже Toyota RAV4 дешевле, хотя она заметно крупнее. Но альтернатив на вторичке не так много, ведь T-Roc – очень свежая модель. Поэтому можно сравнить с похожим по размерам и позиционированию б/у Volkswagen Tiguan.

Этот кроссовер нельзя назвать дешевым, на вторичке цены тоже высокие. Самый доступный вариант на ходу оценен в $8500 (240 000 грн). Предлагают машину первого поколения 2009 года. Пробег 146 000 км. Автомобиль вроде в нормальном состоянии, но продавец отмечает, что транспортное средство пригнали из США. Как известно, из Америки редко привозят целые машины. Часто их восстанавливают в Украине после ДТП. Но история конкретного экземпляра неизвестна.

Напомним, недавно OBOZREVATEL рассказывал подробную инструкцию по пригону автомобиля из США со всеми операциями и приблизительными ценами необходимых услуг. Процесс непростой, но покупку можно упростить.