Сколько стоят автомобили украинских звезд: Каменских, Билык, Винника и других

Украинские звезды регулярно демонстрируют своих "железных коней" в соцсетях. АвтоОбоз решил разобраться не только в вопросе персональных автомобильных предпочтений, но и в их стоимости.

Ирина Билык: Tesla Model 3

Один из самых популярных электромобилей в мире, дебютировавший в 2020 году. В зависимости от модификации, стоимость такого седана в США без учета государственной субсидии составляет от $36 490 до $53 490 без дополнительных опций. В Европе такая модель стоит дороже – от 42 900 до 58 490 евро. Украинской певице Tesla Model 3 достался в подарок от близкого друга по случаю 30-летия дружеских отношений. Ценным презентом Ирина Билык похвасталась на своей странице в Instagram.

Святослав Вакарчук: BMW и Range Rover

Фронтмен группы "Океан Эльзы" является давним поклонником немецкой марки BMW. Еще на заре своей карьеры он стал обладателем BMW 5 Series. С тех пор предпочитает именно баварские машины. По данным декларации, в коллекции музыканта есть две машины этой марки: седан 528I 2012 г.в. заявленной стоимостью 590 532 грн и полноприводное купе 640i xDrive 2018 г.в., стоимость которого – 2 071 257 грн. Кроме того, ко Дню святого Николая в 2015 году в автопарке Святослава появился новенький Range Rover, который сегодня оценивается в 3 169 794 грн. Видимо, уже тогда певец планировал сменить сцену на зал заседаний Верховной Рады, а чтобы не отличаться от своих будущих коллег, многие из которых являются владельцами Range Rover, приобрел себе один из внедорожников британского бренда.

Олег Винник: Mercedes-Benz G-Class

Всенародный любимец, певец и композитор Олег Винник, когда жил и работал в Германии, предпочитал водить BMW. После возвращения в Украину, пересел на Mercedes-Benz G-Class. Свой выбор он объяснил плохим качеством украинских дорог. Второе поколение (1990-2018) G-Class на вторичном рынке практически не падает в цене. Приобрести культовый немецкий вездеход можно за $45-100 тысяч. Есть машины дороже, но это либо очень эксклюзивные версии с глубоким тюнингом, либо бронированные машины.

Юрий Горбунов и Алексей Потапенко: Range Rover

Известный певец и продюсер Потап, как и актер и ведущий реалити-шоу "Танці з зірками" Юрий Горбунов, предпочитает внедорожник Range Rover. Стоимость "британской классики" в Украине стартует с отметки 3 992 477 грн. За топовую комплектацию SVAutobiography Dynamic придется отдать не меньше 6 997 677 грн.

Владимир Дантес: Hyundai Tucson

Певец, блогер и телеведущий Владимир Дантес достатчоно скромен в своих автомобильных предпочтениях. Его в повседневной жизни устраивает компактный кроссовер Hyundai Tucson. По мнению Владимира, "он не шикарный, зато очень удобный". В планах певца сменить машину с ДВС на экологически чистый электромобиль. Актуальное поколение Tucson в салонах отечественных дилеров бренда можно приобрести за 676 300 – 979 100 грн, а совсем скоро в Украине дебютирует совершенно новая генерация модели, но и цены, естественно, будут выше.

Джамала: BMW X5

Победительница песенного конкурса "Евровидение 2016" Джамала приобрела кроссовер BMW X5. Сегодня на вторичном рынке модель 2016 года выпуска стоит примерно $35-50 тысяч.

Настя Каменских: Mercedes-Benz GLE Coupe

Популярная певица предпочитает большие премиальные кроссоверы. Длительное время ее можно было увидеть за рулем оранжевого Porsche Cayenne. С недавнего времени Настя Каменских сменила его на новенький Mercedes-Benz GLE Coupe черного цвета. Эта модель дебютировала на украинском рынке в 2020 году. Стоимость у официального дилера – от 2 318 000 до 4 283 983 грн без дополнителных опций.

Оксана Марченко: Bentley, BMW, Lexus , Mercedes-Benz, Range Rover и Toyota

Наиболее солидный автопарк среди звезд шоу-бизнеса принадлежит известной телеведущей Оксане Марченко. На ее фоне остальная украинская "богема" выглядит "детьми лейтенанта Шмидта". В собственности госпожи Марченко, если верить декларации ее мужа, находится 11 автомобилей: 5 Mercedes-Benz, 2 Range Rover, Bentley Continental GT, Lexus LX 570, Toyota Land Cruiser 200 и BMW X5. Самым последним приобретением является кроссовер BMW X5. Его стоимость в зависимости от версии – от 2 183 008 до 3 540 568 грн. без учета дополнительных опций, которые могут увеличить "ценник" вдвое.

Дмитрий Монатик и Эктор Хименос-Браво: Jaguar I-Pace

Продолжительное время певец, танцор и композитор Дмитрий Монатик владел достаточно скромной версией Mercedes-Benz C-Class. Но с недавнего времени его фаворитом стал электрический кроссовер Jaguar I-Pace.

Еще одним фаном электромобиля Jaguar стал ведущий реалити-шоу Эктор Хименес-Браво. "Лучший электрокар года: теперь я трачу в 4 раза меньше денег на поездки, заряжаю дома или на одной из тысяч станций, а главное – не загрязняю окружающую среду, что и вам советую! Jaguar I-PACE – лучшее решение в моей жизни!", – комментирует знаменитый мастер-шеф.

Ориентировочная стоимость электрокара в Украине начинается с отметки 2 359 082 грн, но, как вы понимаете, реальный автомобиль будет стоить дороже.

Злата Огневич: Hyundai Grandeur/Azera

Певица выбрала премиальный седан Hyundai Azera/Grandeur пятого поколения (2012-2017). Модель была впервые представлена на автошоу в Лос-Анджелесе в 2011 году, а продажи стартовали год спустя. Автомобиль предлагался с 4- и 6-цилиндровыми моторами, в паре с которым работал 6-ступенчатый "автомат". Модель отличается богатой базовой комплектацией и высоким уровнем ездового комфорта. Стоимость на вторичном рынке колеблется в диапазоне $15-26 тысяч.

Катя Осадчая: Jaguar XJ

Телеведущая Екатерина Осадчая ездит на Jaguar. В 2019 году она стала счастливой обладательницей седана Jaguar XJ. На момент покупки автомобиль оценивался в 2 300 000 грн. Флагман модельного ряда больше не производится, а ему на смену готовят электромобиль. На вторичном рынке четвертое поколение XJ (2010-2019) оценивается в диапазоне $21-38 тысяч.

Александр Педан: Volvo XC 60

Комик и телеведудущий Александр Педан долгое время был фанатом BMW: ездил сначала на 118i, а затем на кроссовере Х1. С рождением сына Александр "изменил" баварскому бренду со шведским Volvo. Он приобрел XC60 первого поколения (2008-2017). Сегодня на рынке подержанных автомобилей стоимость кроссовера оценивается в $14-30 тысяч.

Андрей Хлывнюк: Volvo XC 90

Вокалист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк предпочитает большой, надежный и безопасный Volvo XC90 2011 года. Первое поколение внедорожника выпускалось с 2002 по 2014-й. Среди его владельцев был скандально известный британский журналист и телеведущий Джереми Кларксон, у которого в разные годы было три таких XC90. На вторичном рынке в Украине приобрести Volvo XC90 первой генерации можно по цене порядка $10-25 тысяч в зависимости от пробега и состояния.

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