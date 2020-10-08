Skoda отметила 85-летний юбилей концепта 935 Dynamic

Чешская компания Skoda отмечает 85-летие уникального прототипа 935 Dynamic, созданного в середине 30-х годов прошлого века.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Уникальный прототип с обтекаемым кузовом демонстрирует высокий уровень подготовки чешских инженеров.

Прототип 935 Dynamic стал одним из самых выдающихся по дизайну и конструкции автомобилей за всю 125-летнюю историю чешского бренда. Он стал настоящей сенсацией Пражского автосалона 1935 года. Публику привлекали не только необычная форма машины, но и ее конструктивные особенности.

Например, при проектировании обтекаемого каплевидного кузова они использовали последние наработки в области гидро- и аэродинамики. Благодаря совершенной форме кузова прототип имел впечатляющий для середины 30-х годов коэффициент лобового сопротивления Cx, равный 0,37. Впоследствии опыт, полученный инженерами компании, был использован в серийных моделях, в том числе Popular Monte Carlo (1936 г.) и Rapid 1500 OHV (1939 г).

Не менее интересна компоновка модели. Прототип оснащен 2-литровым четырехцилиндровым оппозитным двигателем с водяным охлаждением, причем мотор установлен в пределах колесной базы, перед задней осью. Благодаря силовому агрегату с расположенными горизонтально цилиндрами конструкторам удалось понизить центр тяжести, что положительно сказалось на устойчивости и управляемости машины.

Автомобиль имел в основе хребтовую раму, а кузов был сделан с применением твердых пород древесины, стали и алюминия. Длина прототипа – 4860 мм, ширина – 1680 мм, высота – 1540 мм, колесная база – 3200 мм. Багажник объемом 300 л располагался спереди и при аварии служил зоной деформации. Под багажником, за отельной дверцей на подвесных петлях, пряталось запасное колесо.

Радиатор охлаждения двигателя был вынесен вперед для большей эффективности. Оснащенный двумя карбюраторами Zenith 26 VEI верхнеклапанный (OHV) мотор развивал максимальную мощность 55 л.с. при 3 500 об/мин. Относительно скромная по современным меркам мощность компенсировалась хорошей аэродинамикой: на шоссе прототип разгонялся до 140 км/ч.

Еще одной инновационной чертой прототипа была полуавтоматическая 4-ступенчатая коробка передач от французской компании Cotal, которая благодаря электромагнитному механизму предварительного выбора значительно упрощала процесс переключения передач. Управление коробкой осуществлялось рычажком под рулевым колесом. Сцепление и тормоза имели гидравлический привод. Спереди и сзади – независимые подвески на поперечных рессорах, что обеспечивало хорошую управляемость и высокий комфорт.

Компания продала экспериментальную машину частному покупателю в 1939 году, а в конце 60-х выкупила у него же обратно – именно в то время чешская марка начинала собирать коллекцию своих исторических моделей. В 1968 году прототип доставили с территории современной Словакии в музейное хранилище компании Skoda.

Три года назад мастерская при музее Skoda завершила реставрацию уникальной машины. Кропотливый процесс занял 6 лет. К счастью, осталось много фотографий и технической документации, что облегчило проведение работ.

В наши дни Skoda 935 Dynamic является одним из самых ярких экспонатов в заводском музее в городе Млада-Болеславе, где 125 лет назад началась история чешской автомобильной марки.

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