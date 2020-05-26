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26 мая • обновлено в 14:16
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Почему не Duster? Брат Шумахера купил себе Lada Niva

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Известный немецкий автогонщик Ральф Шумахер (брат легендарного Михаэля Шумахера) приобрел для своей "новой" работы необычный автомобиль. Его выбор пал на внедорожник Lada 4x4.

Ральф покончил с автоспортивной карьерой в 2012 году – за год до трагедии, которая произошла с его братом, семикратным чемпионом Формулы 1. После этого он занялся ресторанным бизнесом и виноделием. Вина собственной линейки под названием Schumacher Wines он производит в Словении.

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Именно для развозки напитков Ральф и купил Ниву – внедорожнику отведена роль тягача для брендированного прицепа. Машина с 1,7-литровым 83-сильным мотором в комплектации Taiga обошлась Шумахеру в 12 590 евро, плюс он дополнительно потратился на лебедку, экспедиционный багажник, подножки, новую головную оптику, тонировку и, собственно, сам прицеп.

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Lada Niva Ральфа Шумахера

Lada Niva Ральфа Шумахера

instagram.com/ralfschumacher_rsc

Подписчики Ральфа Шумахера в Instagram (именно там он и опубликовал фото автомобиля) неоднозначно восприняли его выбор – одни одобрили, другие же были откровенно удивлены. Для сравнения, за аналогичные деньги он мог купить более современный и вместительный Dacia Duster: в Германии за этот автомобиль просят от 11 790 евро, тогда как минимальная цена Нивы составляет 11 990 евро.

Ральф Шумахер

Ральф Шумахер

wikipedia.org

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Nissan Qashqai превратили в новый кроссовер Lada.

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
Lada внедорожник новые авто
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