Штраф 170 000 грн за нерастаможенное авто: в каком случае можно не платить

Штраф за езду на нерастаможенном автомобиле в размере 170 000 грн нужно платить не всегда. В частности, его можно обжаловать в том случае, если машина была ввезена до 22 августа 2019 года.

Как пишет "Дорожній Адвокат", в последнее время таможенники часто выписывают максимальный штраф за нарушение правил транзита и временного ввоза – 170 000 грн. При этом суды становятся на сторону таможенной службы – только в сентябре было вынесено несколько десятков решений не в пользу владельцев нерастаможенных авто. Однако такое наказание может применимо лишь к владельцам тех авто, которые были ввезены лишь после 22.08.2019.

А все потому, что именно 22 августа прошлого года вступили в силу нормы статей 470 и 481 Таможенного кодекса (транзит и временный ввоз) о повышении штрафов в размере до 170 000 грн. До наступления этой даты была предусмотрена более мягкую ответственность – штраф в размере 8500 грн. или 17 000 грн.

К тому же, ст.58 Конституции гарантирует, что законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени кроме случаев, когда они смягчают или отменяют ответственность лица.

Таким образом, если нарушение таможенных режимов транзита или временного ввоза совершено до вышеуказанной даты, в суд стоит подать заявление с обоснованием принципа необратимости действия закона во времени. "К сожалению, довольно часто суды пренебрегают указанными нормами, и трактуют их по своему усмотрению, а поэтому нужно использовать все юридически возможные способы защиты аж до апелляционного обжалования", – подчеркнули в организации.

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