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6 декабря • обновлено в 18:35
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Секретная камера Tesla на горячем поймала вандала

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Электромобиль Tesla Model 3 можно смело назвать одной из самых защищенных машин в мире. И всё благодаря бортовой камере, которая в режиме 24/7 мониторит всё то, что происходит вокруг авто.

Данная камера, работающая в "дозорном" режиме Sentry Mode, не раз ловила различных воров и вандалов - например, пару месяцев назад она засняла мужчину, который решил поцарапать кузов новенькой "тройки". И вот теперь, как выяснил OBOZREVATEL, был на горячем зафиксирован ещё один недоброжелатель – мужчина, который по непонятным причинам захотел проколоть колесо владельцу Tesla Model 3.

На видео четко видно, как к машине подходит человек, который достает из кошелька карманный нож и начинает наносить удары по колесу. Ну а поскольку камера четко зафиксировала его лицо, думаем, поимка вандала – вопрос времени.

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Мужчина царапает кузов Tesla Model 3

Мужчина царапает кузов Tesla Model 3

Alan Tweedie, twitter

Остается надеяться, что в будущем благодаря вот таким вот технологиям от Tesla вандальный промысел канет в лету.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал видео с эпичной разборкой на дороге двух владельцев Toyota Land Cruiser Prado.

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новости автомира
Теги
Tesla электромобили видео
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