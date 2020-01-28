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28 января • обновлено в 14:23
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Самый мощный Volkswagen Golf 2020 рассекретили до премьеры: фото

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Новейший VW Golf R 2020, который представят официально летом этого года, уже попался фотошпионам прям на дороге без какого-либо камуфляжа.

Интересно, что совсем недавно был рассекречен новый Volkswagen Golf GTI восьмого поколения на первом живом фото. Теперь та же участь настигла самую мощную модификацию линейки – Volkswagen Golf R 2020. Как выяснил OBOZREVATEL, отдача двигателя составит 328 л.с.

Volkswagen Golf R выехал на дороги общего пользования

Volkswagen Golf R выехал на дороги общего пользования

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Перед нами новый Фольксваген Гольф в своей наиболее производительной ипостаси. На это намекают четыре патрубка выхлопной системы, которые есть и у прежнего Golf R. До появления преемника этот автомобиль все еще считается актуальным.

Фольксваген Гольф 7 R использует похожие приемы

Фольксваген Гольф 7 R использует похожие приемы

vw.com

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Для сравнения, у VW Golf GTI только два патрубка. Несмотря на то, что Golf R 2020 впервые показался только сзади, мы приблизительно знаем, как выглядит и "лицо" новинки благодаря просочившемуся ранее изображению. Исходя из этого мы можем сделать вывод, что новинка получит агрессивный передний бампер с крупными воздухозаборниками.

Дизайн VW Golf R 2020 почти не является секретом

Дизайн VW Golf R 2020 почти не является секретом

Кроме того, спортивный хэтчбек Фольксваген оснастят полноприводной трансмиссией и быстрой КПП с двумя сцеплениями.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Volkswagen внезапно установил рекорд по продаже сосисок собственного производства.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
новости новые авто авто
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