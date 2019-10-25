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25 октября • обновлено в 14:11
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Самый мощный гибридный VW Touareg — первая информация

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Новая гибридная модификация Volkswagen Touareg станет первой моделью спортивной линейки R, которая получила электромотор.

Об этом сообщает CarScoops со ссылкой на AutoExpress и слова главы маркетинга VW Юргена Штакманна. Новый кроссовер, который запланирован на 2021 год, станет самым мощным в линейке.

VW Touareg

VW Touareg

volkswagen.com

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Суммарная отдача двухлитрового четырехцилиндрового турбированного двигателя и электромотора может превысить 400 л.с.

Кроме того, новый "Фольксваген Туарег" окажется первой моделью спортивной линейки R, получившей гибридную силовую установку.

VW Touareg

VW Touareg

volkswagen.com

Стоит отметить, что гибрид VW Touareg уже существует — в Китае продают подзаряжаемый кроссовер с 363 л.с. Новая же модификация будет мощнее и получит спортивные настройки шасси и КПП.

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Ожидается, что такой автомобиль повлияет на все мощные модели Volkswagen, каждая из которых в дальнейшем может получить электромотор в дополнение к ДВС.

Гибридный VW Touareg PHEV для Китая

Гибридный VW Touareg PHEV для Китая

volkswagen.com

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