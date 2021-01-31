Самые доступные кроссоверы современности: цены на бюджетные модели

Если оставить за скобками ажиотаж вокруг электромобилей, которым еще долго придется взбираться на олимп автомобильного рынка, наиболее популярным сегментом сегодня являются кроссоверы.

AutoOboz собрал самые дешевые модели этого класса и выяснил, сколько они стоят. Цена некоторых бюджетных кроссоверов действительно поражает демократичностью, другие модели стоят чуть дороже, но предлагают богатое оснащение. Все они достойны внимания. Каждая из представленных машин пользовалась бы высоким спросом в Украине,если бы поступила в продажу, хотя кое-что из списка можно купить и у нас.

Маленький японский кроссовер создан для развивающихся рынков. Новинку выполнили в очень брутальном стиле, вдохновленном Suzuki Jimny. Благодаря этому компактный S-Presso выглядит бойко и похож на "настоящий автомобиль".

Тем не менее, на бездорожье с этой машиной лучше не соваться. Ведь покупатели могут расчитывать только на передний привод, да и колеса довольно маленькие. Стоит Suzuki S-Presso $5200 в базовом исполнении. Очень привлекательно, правда?

Кроссовер оснащен мотором объемом 1 л мощностью 68 л.с. (90 Нм крутящего момента). В паре с ним работают 5-ступенчатая МКПП или автоматическая коробка. В салоне внимание привлекает необычное круглое оформление дисплея мультимедийной системы. Есть поддержка сервисов Apple CarPlay и Andriod Auto.

Компактный индийский кроссовер, который выступает в том же сегменте, что и Suzuki S-Presso. Но стоит дороже – от $8000. Да мы в Украине все равно не отказались бы от такой необычной машины за эти деньги.

Правда, не все покупатели согласились бы приобрести Mahindra KUV100. Главный недостаток модели – неоднозначный дизайн. Кроссовер нельзя назвать откровенно красивым. По меньшей мере KUV100 выглядит странно, если не отталкивающе. Силуэт перегружен сложными выштамповками на компактном кузове, а дизайн сопровождается странноватыми мелкими декоративными элементами вроде хромированных "зубов" на решетке.

Бензиновый 1,2-литровый двигатель модифицирован для соответствия строгим экологическим требованиям, мощность – довольно достойные 83 л.с., что в сочетании с компактными размерами автомобиля может подарить почти спортивный опыт эксплуатации.

Kwid является самым дешевым кроссовером Renault и одним из самых доступных автомобилей в своем сегменте. Главной целью компании было создать очень дешевый компактный автомобиль для молодежи и небогатых семей. Все получилось, ведь машина выглядит отлично и стоит всего $4000.

Благодаря недавнему рестайлингу Renault Kwid получил стильный современный дизайн и особую модификацию Climder, которую отличают яркие цветовые акценты на кузове и в салоне.

Бюджетный кроссовер предлагают с двигателями объемом 0,8 л мощностью 54 л.с. (72 Нм крутящего момента) или 1 л на 68 л.с. (91 Нм). Можно выбрать механическую и автоматическую КПП. В оснащении есть мультимедийная системая с монитором диагональю 8 дюймов, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

28 января 2021 года французская компания официально представила, пожалуй, самую важную модель нового года – кроссовер Renault Kiger. Автомобиль стоит всего $7000, но, глядя на эту классную машину, поверить в такую цифру довольно трудно.

Новый Renault Kiger выполнили в очень эффектном дизайне. В передней части "нарисовали" крупную решетку и двухуровневую светотехнику со стильными узкими дневными ходовыми огнями. Задние фонари сделали в виде С-образных блоков, которые напоминают более дорогой и крупный кроссовер Renault Captur.

Салон выполнен в современном стиле и напоминает другие модели компании. Машину будут поставлять на рынок с двумя модификациями 1-литрового двигателя: в безнаддувном исполнении мощность составляет 72 л.с., с турбиной – 100 л.с. Долгожданная новинка, которая точно понравится покупателям.

Самый маленький кроссовер Hyundai получился стильным автомобилем. На индийском рынке модель оценили в $10 000. Это совсем немного, но с 2021 года компактный Venue доступен и в Украине. Правда, у нас за новинку придется заплатить минимум $18 000. Дело в том, что для нашей страны заявлена глобальная модификация. Например, в США такая машина стоит от $17 000.

Кроме эффектной внешности, корейский кроссовер получил уютный и хорошо оснащенный интерьер. В движение Hyundai Venue приводит бензиновый четырехцилиндровый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л.с., который работает в паре с механической КПП или вариатором.

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