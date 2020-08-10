Самые дорогие внедорожники, замеченные в Украине с начала года.

За минувшие полгода в Украине появилось множество дорогих автомобилей, несмотря на карантин и экономический кризис. Особенно прибавилось на отечественных дорогах элитных внедорожников.

Сайт TopGir отобрал самые интересные модели класса SUV, которые были замечены в Украине с начала года. Всего в список вошло 8 автомобилей – это редкие модели, которые совсем недавно появились в продаже и стоят далеко за сотню тысяч долларов.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk Hennessey – $179 000

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Audi RS Q8 – $112 400

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

BMW X5 M – $137 730

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Toyota Tundra Devolro – $170 000

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Aston Martin DBX – от $253 715

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Lamborghini Urus – от $350 000

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Brabus 800 – $500 000

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

Rolls-Royce Cullinan Mansory – $500 000 - 600 000.

8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua

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