Самые дорогие внедорожники, замеченные в Украине с начала года.
За минувшие полгода в Украине появилось множество дорогих автомобилей, несмотря на карантин и экономический кризис. Особенно прибавилось на отечественных дорогах элитных внедорожников.
Сайт TopGir отобрал самые интересные модели класса SUV, которые были замечены в Украине с начала года. Всего в список вошло 8 автомобилей – это редкие модели, которые совсем недавно появились в продаже и стоят далеко за сотню тысяч долларов.
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
8 самых дорогих внедорожников, замеченных в Украине в 2020 году Фото: topgir.com.ua
Ранее OBOZREVATEL писал о том, что фотограф обнаружил заброшенный особняк с эксклюзивными авто.