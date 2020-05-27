Конец гарантии: самые дешевые и самые дорогие в обслуживании авто

Американская организация Consumer Reports провела исследование на тему стоимости обслуживания подержанных автомобилей. По результатам этого был составлен рейтинг самых дорогих и самых дешевых машин в плане ТО.

Вообще стоит отметить, что точную стоимость обслуживания автомобиля невозможно определить. Она варьируется от многих факторов, например, таких как уход за транспортным средством и стиль вождения конкретного водителя. Тем не менее, статистика средних затрат по брендам может облегчить наш выбор. Но в Европе и, в частности, в Украине, такая статистика не ведётся – только в Соединенных Штатах, благодаря ежегодным опросам Consumer Reports.

marshall.co.uk

Конечно, между Украиной и Америкой часто бывают значительные различия в ценах на обслуживание авто из-за множества факторов – это разница в стоимости запчастей, оказания услуг, доходов автомехаников и т.п.. Более того, даже сервисная и гарантийная политика некоторых производителей может отличаться. Поэтому рейтинг CR может дать нам только приблизительное представление. И, тем не менее, он довольно полезен.

Как и следовало ожидать, существует значительная разница в стоимости обслуживания для автомобилей 3, 5 и 10 лет: устранение неисправностей у трёхлетних машин обходится в среднем в 83 доллара, у 5-летних – 200 долларов, у 10-летних – $458.

Эта разница вполне понятна:на новые автомобили обычно предоставляется гарантия на 3 года, а то и 7 лет, в течение которых ремонтные работы выполняются бесплатно – владельцы платят только за расходные материалы, такие как масло. Кроме того, разумеется, со временем автомобили начинают чаще ломаться.

justdial.com

Тем не менее, следует отметить, что в некоторых брендах разница умеренная, а в других – довольно сильная. Самые высокие затраты на 3-летние автомобили у владельцев Dodge (170 долларов), Acura (163 доллара) и Infiniti (152 доллара). В то же время автомобили таких брендов, как BMW, Cadillac и Volvo, требуют практически нулевые затраты на ремонт и техническое обслуживание.

Для 5-летних автомобилей затраты уже становятся больше, но по-настоящему радикальные изменения происходят с 10-летними автомобилями, когда истекает срок гарантии. Самый большой разброс у BMW – в первые три года машины этих марок ничего не стоят своим владельцам, но уже на 10 году эксплуатации они требуют на ремонт и обслуживание почти 1000 долларов в год. По аналогичному пути идут и другие немецкие премиальные бренды.

В целом же список самых дешевых и самых дорогих автомобилей возрастом 5 и 10 лет выглядит следующим образом:

Lincoln: 5 лет – $159, 10 лет – $290

Toyota: 5 лет – $200, 10 лет – $291

Mazda: 5 лет – $207, 10 лет – $300

Kia: 5 лет – $140. 10 лет – $317

Nissan: 5 лет – $185, 10 лет – $340

Hyundai: 5 лет – $208, 10 лет – $340

Dodge: 5 лет – $175, 10 лет – $345

Honda: 5 лет – $203, 10 лет – $370

Ford: 5 лет – $164, 10 лет – $399

Cadillac: 5 лет – $149, 10 лет – $400

Jeep: 5 лет – $164, 10 лет – $425

Lexus: 5 лет – $215, 10 лет – $461

Chevrolet: 5 лет – $168, 10 лет – $466

Subaru: 5 лет – $267, 10 лет – $500

Infiniti: 5 лет – $248, 10 лет – $508

Buick: 5 лет – $157, 10 лет – $522

Volkswagen: 5 лет – $222, 10 лет – $560

Volvo: 5 лет – $248, 10 лет –– $600

MINI: 5 лет – $160, 10 лет – $600

Audi: 5 лет – $253, 10 лет – $625

Mercedes-Benz: 5 лет – $409, 10 лет – $838

BMW: 5 лет – $59, 10 лет –– $910

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