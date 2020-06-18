Самые большие пробки: Киев возглавил антирейтинг европейских городов

Производитель навигационного оборудования и сервисов TomTom подвел итоги исследования за 2019 год, которое посвящено городам мира с самыми большими пробками. Киев возглавил европейский антирейтинг.

Примечательно, что по данным TomTom Киев оказался на третьем месте по Европе. На втором – Стамбул, хотя Турция лишь частично находится на территории европейского континента (как и непосредственно Стамбул). Первое место вызывает еще больше вопросов, ведь Россия также располагается в Европе лишь частично. Тем более, в рейтинге TomTom указан не город, а Московская область. Хотя исследование проводили непосредственно по городам.

Почему-то TomTom определяет Стамбул и Московскую область как европейские города

Таким образом, именно Киев оказался лидером среди европейских городов с наиболее проблемными пробками. Достижение сомнительное, но жители и гости украинской столицы вряд ли готовы его оспорить.

Если учитывать мировой список, Киев занял 12 место. Одесса – на 18 позиции, а Харьков – на 29. В европейской подборке Одесса и Харьков попали в десятку городов с проблемными пробками.

Киев возглавил антирейтинг европейских городов из-за пробок

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