Самый быстрый в мире серийный автомобиль разогнали до 508 км/ч

В США установили новый рекорд скорости среди серийных автомобилей. Новейший гиперкар SSC Tuatara разогнали до 508,73 км/ч. Теперь это официально самая быстрая машина в мире.

Заезды проходили на обычной трассе возле Лас-Вегаса в США (перед этим дорогу перекрыли). Как следует из видео, опубликованного YouTube-каналом TopGear, рекорд в 508,73 км/ч – это средняя скорость по результатам двух заездов в обе стороны. А вот максимальная скорость, которой автомобиль достиг за все время пребывания на трассе, составила 532,93 км/ч (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Гонщик Оливер Уэбб, управлявший гиперкаром, заявил, что SSC Tuatara способен даже на большее – из-за сильного ветра в пустыне Мохаве он не раскрыл весь свой потенциал.

Предыдущий рекорд принадлежал Bugatti Chiron Super Sport 300+ – ранее этот автомобиль продемонстрировал результат в 490,5 км/ч.

Гиперкар SSC Tuatara оснащен 1750-сильным V8 с двойным турбонаддувом. Всего будет выпущено 100 таких машин, стоимость каждого экземпляра составит 1,6 млн долларов.

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