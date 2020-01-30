С запахом жареной картошки: Ford поедет на масле от фритюрниц

Ford представил популярную коммерческую модель Transit, двигатель которой "питается" переработанным растительным маслом.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Ford одобрил гидроочищенное растительное масло (HVO) для использования в качестве топлива для коммерческой модели Transit. Речь идет о биодизеле, полученном при переработке отработанного масла, в том числе отходов многочисленных ресторанов и фастфудов.

Ford Transit media.ford.com

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По мнению специалистов компании Ford, использование HVO вместо обычных ископаемых видов топлива может способствовать улучшению качества воздуха на планете. Например, выбросы парниковых газов можно снизить на 90% по сравнению с обычным дизельным топливом. Немаловажно, что автомобили, работающие на HVO, выделяют меньше NOx и твердых частиц, чем традиционные машины с дизельными моторами, потому что биотопливо не содержит серу и кислород.

Применение HVO не требует модернизации дизельного двигателя и дополнительных затрат на обслуживание media.ford.com

Коммерческие компании по всей Европе собирают использованное растительное масло в ресторанах, фастфудах и школах. RecOil, инициатива ЕС, поддерживаемая Европейской комиссией, работает над увеличением сбора отработанного масла, чтобы увеличить производство биодизеля.

При создании HVO в качестве катализатора используется водород, благодаря чему этот вид топлива лучше сгорает, чем другие виды биодизеля, а также может дольше храниться. Еще одним преимуществом HVO является наличие в его составе отработанных животных жиров и рыбьего жира. Это помогает легче запускать двигатель при низких температурах.

Всесторонние испытания HVO на 2,0-литровом дизельном моторе Ford EcoBlue показали, что для его использования не требуется никаких изменений в конструкции двигателя, а обслуживание не отличается от обычных аналогов.

Модельная линейка коммерческого семейства Ford Transit media.ford.com

HVO уже предлагается на отдельных АЗС в Европе, в основном в Скандинавии и странах Балтии. Его можно приобрести как в чистом виде, так и в смеси с обычным дизельным топливом. Если автомобиль эксплуатируется в регионе, где нет возможности приобрести HVO, его можно заправить обычным дизельным топливом.

Как писал ранее OBOZREVATEL, компания Ford получила неожиданно большое количество заказов на свой первый электрический кроссовер.

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