С 1 октября украинские номерные знаки в "ЛНР" будут "вне закона". Фото: obozrevatel.com.

В "ЛНР" 30 сентября заканчивается срок перерегистрации транспортных средств, после чего машины на украинских номерах станут "вне закона".

Об этом сообщает "МВД" "республики". Все транспортные средства, эксплуатируемые на территории "ЛНР" и имеющие украинскую регистрацию, до 30 сентября нынешнего года должны быть зарегистрированы в МРЭО "ЛНР".

После этого водителям с украинскими номерными знаками грозит штраф:

– для физических лиц – в размере от 500 до 2000 рублей;

– для должностных лиц – от 2000 до 5000 тысяч рублей;

– для ФОП и юридических лиц – от 5000 до 10 000 тысяч рублей.

Интересно, что свидетельство о регистрации и номерные знаки украинского образца не будут изыматься, за исключением случаев смены владельца. А вот эксплуатировать на территории "ЛНР" транспортные средства можно будет только с номерными знаками и регистрационными документами, выданными подразделениями МРЭО "республики".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, благодаря камерам автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП в Украине снизилось втрое.

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