Военные КаМАЗы наводнили Италию: россияне возмутились

В связи с колоссальными последствиями вспышки коронавируса в Италии Россия решила оказать Апеннинскому полуострову помощь. Однако не всем гражданам РФ это понравилось.
В частности, российские СМИ, а также сами итальянцы, активно публикуют видео, на которых можно увидеть десятки военных КаМАЗов с гуманитарной помощью, которые доставили в Италию военно-транспортным самолетом. Однако несмотря на то, что ролики эти выглядит эффектно, сами россияне оказались не в восторге от увиденного.
"Кто бы России помог хоть раз!!! А мы на Италию деньги тратим".
"Россия помогает всем, кроме себя, эдакий сапожник без сапог".
КаМАЗы ВС РФ в Италии
Скриншот видео
КаМАЗы ВС РФ в Италии
Скриншот видео
Кроме того, нашлись и те, кто начал проводить аналогии с Крымом в 2014 году:
"Наши в Италии, как в Крыму в 14-м! Только БТРов не хватает. Будет прикол, если через пару дней Италия объявит о присоединении к России!!! )))".
"Судя по КАМАЗам в Италии, на Сицилии ждём референдум ;))))))))".
К слову, в самой же Италии российскую помощью оценивают как "на 80% бесполезную или малополезную для борьбы с COVID-19". Как пишет газета La Stampa, в то время как Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты ИВЛ, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа. При этом издание отмечает, что Россия таким образом действует не только из гуманитарных побуждений, но преследует свои политические и дипломатические интересы.
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Скриншот сайта drom.ru
Примеры комментариев
Скриншот сайта drom.ru
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