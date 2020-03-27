Военные КаМАЗы наводнили Италию: россияне возмутились

В связи с колоссальными последствиями вспышки коронавируса в Италии Россия решила оказать Апеннинскому полуострову помощь. Однако не всем гражданам РФ это понравилось.

В частности, российские СМИ, а также сами итальянцы, активно публикуют видео, на которых можно увидеть десятки военных КаМАЗов с гуманитарной помощью, которые доставили в Италию военно-транспортным самолетом. Однако несмотря на то, что ролики эти выглядит эффектно, сами россияне оказались не в восторге от увиденного.

"Кто бы России помог хоть раз!!! А мы на Италию деньги тратим".

"Россия помогает всем, кроме себя, эдакий сапожник без сапог".

КаМАЗы ВС РФ в Италии Скриншот видео

КаМАЗы ВС РФ в Италии Скриншот видео

Кроме того, нашлись и те, кто начал проводить аналогии с Крымом в 2014 году:

"Наши в Италии, как в Крыму в 14-м! Только БТРов не хватает. Будет прикол, если через пару дней Италия объявит о присоединении к России!!! )))".

"Судя по КАМАЗам в Италии, на Сицилии ждём референдум ;))))))))".

К слову, в самой же Италии российскую помощью оценивают как "на 80% бесполезную или малополезную для борьбы с COVID-19". Как пишет газета La Stampa, в то время как Китай отправил в Италию в основном медицинские маски и аппараты ИВЛ, российская помощь состояла из оборудования для дезинфекции территорий и другой спецтехники подобного типа. При этом издание отмечает, что Россия таким образом действует не только из гуманитарных побуждений, но преследует свои политические и дипломатические интересы.

Примеры комментариев Скриншот сайта drom.ru

Примеры комментариев Скриншот сайта drom.ru

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