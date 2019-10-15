Renault Twingo станет электрическим

В линейке электрокаров Renault появится интересная новинка.

Об этом сообщает британский Autocar. После того, как в концерне Daimler объявили, что автомобили Smart станут исключительно электрическими, в компании Renault намерены предложить свою альтернативную модель авто "на батарейках".

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Напомним, что дебютировавшее несколько лет назад семейство автомобилей Smart создано в тесной кооперации с инженерами компании Renault. Ожидается, что следующим шагом станет появление родственного французского Twingo на полностью электрической платформе.

Renault Twin’Z Concept Renault.com

"Первоначально мы планировали презентовать именно электрический Twingo, но, столкнувшись с проблемой отсутствия достаточного количества зарядных станций, притормозили этот проект", – комментирует Али Кассей, вице-президент Renault по планированию. "Затем у нас появилась Zoe, и у нас теперь амбициозные планы по поводу дальнейшего развития этого направления".

Renault Twin’Z Concept Renault.com

Электрификация третьего поколения модели Twingo выглядит достаточно простой задачей, так как она использует ту же платформу, что и немецкие Smart ForTwo и ForFour. Кроме того, еще в 2013 году Renault демонстрировала компактный концептуальный Twin’Z, использовавший архитектуру модели Twingo. На концепте установили 50-киловаттный электромотор, расположенный сзади, а питание ему обеспечивала расположенная под полом литий-ионная батарея.

Renault Twin’Z Concept Renault.com

Маленький городской хэтчбек на электротяге – не единственный EV, дебют которого запланирован Renault на ближайшее будущее. Помимо этого, компания намерена создать конкурентов новым Volkswagen ID.3 и Tesla Model 3. Всего к 2022 году французский производитель обещает предложить ассортимент из восьми электромобилей разных классов и планирует занять лидирующие позиции в этой области.

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