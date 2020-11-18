Renault показала маленький кроссовер Kiger за $8 000

Компания Renault полнит свою линейку маленьким и дешевым кроссоверовом под названием Kiger. Производитель представил прототип этой модели, а вот серийную модель покажут позже, ближе к старту продаж, которые должны начаться в первом квартале 2021 года.

Renault Kiger ориентирован на индийский рынок и там он присоединится к таким бюджетникам, как Kwid, Duster и Triber. Длина автомобиля составляет менее 4 метров (класс B-SUV), а это значит, что, согласно местному законодательству, на него будут действовать минимальные налоги, благодаря чему новинка будет предлагаться за доступную цену. Как сообщает The Times of India, стоимость Renault Kiger составит на уровне 8 000 – 9 000 долларов.

С виду Renault Kiger выглядит довольно эффектно: машина получила светодиодную оптику, капот с характерной выштамповкой, спойлер в задней части и множество алюминиевых вставок. Впрочем, товарный вариант наверняка будет выглядеть более упрощенно.

В Renault подчеркнули, что задача "Кайгера" – привлечь клиентов, ищущих новизну и современность в B-сегменте, на который приходится 51% индийского рынка. Однако одной Индией французы не намерены ограничиваться – впоследствии новинку станут продавать и в других странах.

Отметим, что Renault Kiger построен на одной платформе с другим дешевым кроссовером, Nissan Maginite. Как уже писал OBOZREVATEL, данная новинка поступит на рынок по цене примерно в 7 000 долларов.