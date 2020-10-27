Renault отказалась от самого практичного 'Логана': его снимут с производства

Компания Dacia, которая принадлежит группе Renault, решила отказаться от самой практичной версии "Логана" – универсала Logan MCV. Модель снимут с производства в ближайшие недели.

Как пишет Auto.cz, пока производитель официально не объявил об этом решении, однако издание уверяет, что это достоверная информация. Logan MCV покинет конвейер вместе с обычным седаном "Логан" и хетчбэком Sandero/ Sandero Stepway второго поколения. Они уступят место новому семейству Logan / Sandero (третьей генерации), которое дебютировало несколько недель назад.

Наряду с Logan MCV Dacia также откажется от компактвэна Lodgy. Обе модели стали жертвами изменения во вкусах потребителей – сейчас покупатели все чаще обращают свое внимание на кроссоверы. И это не смотря на то, что они были одними из самых доступных автомобилей на рынке.

Будет ли замена этой "устаревшей" двоице, точно неизвестно, но в СМИ склонны считать, что Dacia предложит альтернативу в виде совершенно нового кроссовера. Ожидается, что в его основу ляжет платформа CMF-B, на которой базируются новые Logan и Sandero, а по дизайну новинка будет близка к модели Duster. Но главной особенностью этого SUV станет его салон – по слухам, такой кроссовер будет 7-местным.

Ранее OBOZREVATEL публиковал живые фото и видео новых "Логан" и "Сандеро". На кадрах можно увидеть, как новинки выглядит в естественной среде обитания.