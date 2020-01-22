Разогнать до 500 км/ч: как выглядит самый быстрый суперкар

Техасская компания Hennessey Performance построила новый гиперкар, готовый бросить вызов самым быстрым автомобилям на планете.

Об этом сообщает пресс-служба компании. После кропотливой двухлетней работы команда Hennessey создала уникальный карбоновый монокок, который стал основой для гиперкара Venom F5. Его вес составляет всего 86 кг, но при этом конструкция обладает гигантским сопротивлением на кручение.

Вес карбонового монокока всего 86 кг hennesseyperformance.com

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Параллельно с разработкой карбонового монокока мотористы компании разработали для болида новый мотор. 6,6-литровый V8 благодаря турбонаддуву "прокачали" до 1817 л.с. Этот силовой агрегат способен обеспечить крутящий момент величиной 1617 Нм. Если учесть, что масса машины составляет всего 1360 кг, то удельная мощность составляет 1336 л.с. на тонну веса. Для сравнения, у Bugatti Chiron этот показатель составляет всего 750 л.с.

Hennessey Venom F5 получил 6,6-литровый V8 мощностью 1817 л.с. hennesseyperformance.com

С таким арсеналом, компания Hennessey намерена установить новый мировой рекорд скорости среди серийных автомобилей и разогнать карбоновое купе до 500 км/ч.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

Напомним, что в прошлом году Bugatti Chiron под управлением заводского тест-пилота Энди Уоллеса на гоночной трассе в Германии смог показать скорость 490,484 км/ч. До этого мировой рекорд принадлежал шведскому гиперкару Koenigsegg Agera RS (446,97 км/ч).

Актуальный рекорд скорости принадлежит Bugatti Chiron, который разогнали до 490,484 км/ч bugatti.com

Koenigsegg Agera RS смог развить в 2017 году скорость 446,97 км/ч koenigsegg.com

Всего будет изготовлено 24 экземпляров Hennessey Venom F5 стоимостью $1,8 миллиона каждый. Причем 12 машин для американского рынка уже распроданы. Презентация Venom F5 для широкой общественности состоится в августе в Монтерее.

Hennessey Venom F5 hennesseyperformance.com

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