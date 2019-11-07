Разгневанный продавец разбил свою машину, чтобы отомстить покупателям

Редкий американский автомобиль Dodge Charger 1970 года выпуска был уничтожен своим же владельцем. Даниэль Гальярди сделал это для того, чтобы наказать покупателей.

Об этом сообщает CarScoops. Владелец выставил на продажу свой редкий, но безнадежно ржавеющий масл-кар за 10 тыс. долларов. Довольно крупная сумма за б/у авто в таком состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сумасшедший продавец уничтожил свой Dodge Charger скриншот из видео

Но предложения о покупке, которые получал Гальярди, исходили преимущественно от детей, которые хотели пошутить. Видимо, всерьез покупку старой машины за такие деньги не рассматривал никто.

Утомленный ненастоящими предложениями, разгневанный владелец решил пресечь неоднозначную ситуацию на корню. Лучшим решением ему показалось уничтожение Dodge Charger, чтобы этот автомобиль больше никому не достался, а Гальярди, в свою очередь, перестал получать предложения от детей.

Так выглядел несчастный Dodge Charger, пока был "живым" скриншот из видео

Странное и даже в чем-то кощунственное решение. Даже несмотря на то, что с таким количеством ржавчины автомобиль едва заинтересовал бы серьезного покупателя (ведь восстановление потребовало бы слишком больших денег), в крайнем случае этот "Додж Чарджер" мог разойтись на запчасти.

Как рассказывал OBOZREVATEL, на видео показали новый японский суперкар, кузов которого изготовили из непривычного материала.

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