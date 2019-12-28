Разбитый Lexus внезапно превратили в ГАЗ-24 Волга

Японские тюнеры подарили вторую жизнь заряженному седану Lexus IS-F, который пострадал в ДТП. Однако вместо того, чтобы вернуть машине первоначальный облик, ее сделали... похожей на ГАЗ-24.

Как выяснил OBOZREVATEL, история началась с того, что разбитый в аварии Лексус сознательно не захотели ремонтировать: вместо этого автомобиль отдали в тюнинг-ателье Millen Adventures под интересный проект.

Toyota Corolla на базе Lexus IS-F roadandtrack.com

Специалисты укоротили шасси седана и установили на него кузов от более компактной, модели – классической Toyota Corolla 1969 года. Однако перед этим новую "оболочку" основательно переделали – нетронутыми остались лишь двери. В итоге, машина получила уникальный дизайн, в котором явно угадываются черты легендарного советского седана ГАЗ-24 Волга. Самое большое сходство можно заметить в передней части.

Toyota Corolla на базе Lexus IS-F roadandtrack.com

ГАЗ-24 Волга wroom.ru

А вот внутри автомобиль повторяет всё тот же Lexus, разве что на руле появился логотип Toyota (дабы соответствовать кузову). К слову, все органы управления функционируют исправно: работает мультимедиа, климат-контроль, электропривод сидений и т.д.

Toyota Corolla на базе Lexus IS-F roadandtrack.com

Toyota Corolla на базе Lexus IS-F roadandtrack.com

Под капотом находится лексусовский V8 мощностью 400 л.с. Учитывая, что автомобилю укоротили длину, удивительно, что такой крупный двигатель смог в него поместиться. Наконец, у Тойоты на манер ГАЗа установлена регулируемая подвеска, а также тормозная система от Lexus IS250 (от IS-F не подошла, поскольку оказалась слишком крупной).

Lexus IS-F drive.ru

По сравнению с Lesus IS-F тюнинг-кар легче на 200 кг (его масса – 1500 кг) и более маневренный.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в Украине заметили уникальную Toyota с шестью колесами.

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