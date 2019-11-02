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2 ноября • обновлено в 16:24
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Вплоть до 20 тысяч гривен: разбираемся как выбрать детское автокресло

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Детские автокресла представлены на рынке множеством вариантов, каждый из которых определенным образом обеспечивает безопасность ребенка в автомобиле.

OBOZREVATEL выяснил, сколько стоят разные модели детских кресел, какие виды существуют и как выбрать подходящий вариант. Этот вопрос особенно актуален после принятия соответствующего закона, подразумевающего штраф за нарушение правил перевозки детей в размере 510 грн, а в случае повторного нарушения в течение года – 850 грн.

В первую очередь, выбор зависит от веса ребенка – собственно, именно с этой информации начинается подбор оборудования. Детские автокресла рассчитаны на вес пассажира до 36 кг. Затем стоит обратить внимание на систему крепления. Запатентованная технология Isofix является самой крепкой и надежной, но не все автомобили оснащены такой системой. Новые машины, как правило, предлагают Isofix.

Детские автокресла представлены в широком ассортименте

Детские автокресла представлены в широком ассортименте

Также установка отличается по направлению движения авто: по ходу, против (для размещения в кресле переднего пассажира) и универсальные. Последний тип, разумеется, обойдется дороже.

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Один из важнейших моментов – каркас. Бюджетные модели основаны на пенопластовой структуре (или вовсе не оборудованы каркасом): нетрудно догадаться, что уровень защиты в таком случае невысок. Существуют пластиковые каркасы, но самые безопасные и крепкие – металлические.

Существуют не только автокресла в классическом понимании, но и так называемые бустеры. Они представляют собой сидушки без спинок, которые рассчитаны на детей постарше и потяжелее (только до 36 кг). Если вашему ребенку, например, 1 год, – бустер не подойдет.

Самые дешевые детские автокресла

Самые дешевые детские автокресла

скриншот из интернет-магазина

И, конечно, стоимость. Ассортимент продукции даже на украинском рынке настолько широк, что решение существует для любого кошелька. Например, начать выбирать подходящий вариант можно уже с 300 грн. За самые дорогие модели придется отдать более 20 тыс. грн.

Разумеется, на цену влияют технологии, качество, тип и возрастная категория. Но нередко запрашиваемую сумму приходится переплачивать за бренд или дизайн, поэтому к выбору стоит подойти серьезно. Главное – не игнорировать подобную покупку, ведь от этого зависит детская жизнь.

Дорогие модели детских автомобильных кресел

Дорогие модели детских автомобильных кресел

скриншот из интернет-магазина

Как сообщал OBOZREVATEL, специальными автомобильными креслами для детей необходимо обзавестись и службам такси, ведь штрафы также их затронут.

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Тема
Новости автомира
Место
Украина
Теги
авто дети новости безопасность Законодательство ПДД штрафы
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