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29 декабря • обновлено в 11:56
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Пять вещей, которые скоро умрут в автомобилях

3.3т
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Каждый день автомобильная индустрия движется вперед, поэтому логично, что современные машины все время совершенствуются и изменяются. И касается это, конечно же, не только дизайна и моторов.

При этом некоторые решения в автомобилях просто обновляются, другие же – "уходят на пенсию". OBOZREVATEL составил список пяти вещей, которые однозначно станут жертвой автомобильного прогресса и навсегда уйдут в прошлое.

Зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида

autoblog.com

Уже сейчас традиционные зеркала заднего вида заменяются внешним камерами (в частности, такие устанавливаются на седан Lexus ES и кроссовер Audi e-tron), а правительства разных стран узаконивают данную технологию (первой выступила Япония). Некоторые водители отмечают, что камеры не так удобны, но, как показала практика, это дело привычки.

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Механические стеклоподъемники

Механические стеклоподъемники

Механические стеклоподъемники

reddit.com

Уже сейчас механические стеклоподъемники очень сложно встретить на новых авто – ими оснащают только откровенно дешевые машины. Скоро дойдет до того, что привычные нам "крутилки" невыгодно будет производить из-за отсутствия "потока" (массовой потребности).

Ключ зажигания

Ключ зажигания

Ключ зажигания

press.lv

Тоже самое касается и ключа зажигания–постепенно автопроизводители отказываются от него. Во-первых, самому водителю удобнее (не нужно доставать, вставлять) пользоваться кнопкой запуской двигателя, а во-вторых, последняя намного дешевле в производстве ввиду своей простоты.

Аналоговая панель приборов

Аналоговая панель приборов

Аналоговая панель приборов

avtopulsar.ru

Все больше автокомпаний отказываются от традиционных приборных панелей и классических консолей. Будущее уже наступило: цифровая эра заставила инженеров перейти на дисплеи. С их помощью можно и за жизненно важными показателями следить, и управлять едва ли не всеми функциями авто.

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Механическая коробка передач

Механическая коробка передач

Механическая коробка передач

thedrive.com

Да, к большому разочарованию "старой гвардии", механические коробки передач также постепенно умирают: как показала статистика, в прошлом году из американских автосалонов выехало всего 3% автомобилей, оснащенных МКПП. Да, в Европе еще не так сильна экспансия "автоматов", однако с каждым годом их положение становится все крепче и крепче. Ну, а что: автоматы изначально считались удобнее в пользовании, а теперь они стали еще и более надежными, лишившись "болячек" и "капризов".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему у электромобилей падает запас хода зимой и как этого избежать.

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Автор
Валентин Петров
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