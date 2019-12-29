Пять вещей, которые скоро умрут в автомобилях

Каждый день автомобильная индустрия движется вперед, поэтому логично, что современные машины все время совершенствуются и изменяются. И касается это, конечно же, не только дизайна и моторов.

При этом некоторые решения в автомобилях просто обновляются, другие же – "уходят на пенсию". OBOZREVATEL составил список пяти вещей, которые однозначно станут жертвой автомобильного прогресса и навсегда уйдут в прошлое.

Зеркала заднего вида

Зеркала заднего вида autoblog.com

Уже сейчас традиционные зеркала заднего вида заменяются внешним камерами (в частности, такие устанавливаются на седан Lexus ES и кроссовер Audi e-tron), а правительства разных стран узаконивают данную технологию (первой выступила Япония). Некоторые водители отмечают, что камеры не так удобны, но, как показала практика, это дело привычки.

Механические стеклоподъемники

Механические стеклоподъемники reddit.com

Уже сейчас механические стеклоподъемники очень сложно встретить на новых авто – ими оснащают только откровенно дешевые машины. Скоро дойдет до того, что привычные нам "крутилки" невыгодно будет производить из-за отсутствия "потока" (массовой потребности).

Ключ зажигания

Ключ зажигания press.lv

Тоже самое касается и ключа зажигания–постепенно автопроизводители отказываются от него. Во-первых, самому водителю удобнее (не нужно доставать, вставлять) пользоваться кнопкой запуской двигателя, а во-вторых, последняя намного дешевле в производстве ввиду своей простоты.

Аналоговая панель приборов

Аналоговая панель приборов avtopulsar.ru

Все больше автокомпаний отказываются от традиционных приборных панелей и классических консолей. Будущее уже наступило: цифровая эра заставила инженеров перейти на дисплеи. С их помощью можно и за жизненно важными показателями следить, и управлять едва ли не всеми функциями авто.

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Механическая коробка передач

Механическая коробка передач thedrive.com

Да, к большому разочарованию "старой гвардии", механические коробки передач также постепенно умирают: как показала статистика, в прошлом году из американских автосалонов выехало всего 3% автомобилей, оснащенных МКПП. Да, в Европе еще не так сильна экспансия "автоматов", однако с каждым годом их положение становится все крепче и крепче. Ну, а что: автоматы изначально считались удобнее в пользовании, а теперь они стали еще и более надежными, лишившись "болячек" и "капризов".

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему у электромобилей падает запас хода зимой и как этого избежать.

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