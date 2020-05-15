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16 мая • обновлено в 02:27
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Пять самых ненадежных двигателей последних лет

15.8т
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Автомобильные двигатели, равно как и другие технологии и системы, постоянно обновляются и совершенствуются. И за последние годы они существенно шагнули вперед.

Да, современные моторы стали экономичнее и мощнее. Но есть одна беда – вместе с тем упала их надежность. Некоторые из них могут выйти из строя уже через пару лет. А такое понятие, как двигатель-миллионник, и вовсе стало редкостью.

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

auto.vercity

Но какие же какие моторы последних лет являются самыми ненадежными? Американский журнал Car and Driver как раз собрал пять таких. Объединяет эти силовые установки как минимум один факт – они могут потребовать ремонта уже на 100 000 км пробега, а то и раньше.

BMW N63B44

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

caranddriver.com

На "баварцах" с таким двигателем ездить лучше как можно аккуратнее. Эта 4,4-литровая V-образная "восьмерка" обладает хорошими выходными характеристиками, однако чувствительна к перегреву и расходует повышенное количество масла. Иногда выходила из строя уже на 40 000 км.

Volkswagen 1.4 TSI

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

caranddriver.com

У VW был целый пул 1.4 TSI, но в данный антирейтинг попал именно турбированный двигатель, который выпускался в 2005-2015 годах. Им оснащалось довольно большое количество моделей VAG: Volkswagen Golf, Passat и Tiguan, Skoda Octavia и Superb, а также Seat Leon и Audi A3. Его основной недостаток – потребность в замене ремня ГРМ уже на 50-100 000 км и чувствительность к качеству топлива.

Mercedes-Benz М271 Е18 ML/AL

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

caranddriver.com

У компрессорного 1.8 от Mercedes, что выпускался в 2002-2015 годах, была та же проблема, которой обладал вышеупомянутый агрегат Фольскваген – цепь нередко растягивалась до 100 000 км. Хотя справедливости ради стоит заметить, что со временем "баг" устранили.

Ford EcoBoost

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

caranddriver.com

Экологичные двигатели Ford EcoBoost, появившиеся в 2009 году, на первых порах имели непродлжительный ресурс и плохо ремонтировались. Позже американцы улучшили их качество – сейчас эти моторы проезжают без проблем и 300 000 км.

PSA EP6 (Prince)

Пять самых ненадежных двигателей последних лет

caranddriver.com

Бензиновые "четверки" 1.4 и 1.6 Peugeot-Citroen разработал совместно с BMW, ими оснащались различные модели Peugeot, Citroen и Mini. К сожалению, несмотря на кооперацию эти моторы не вышли идеальными – их ахиллесовой пятой стал недолговечный ГРМ и повышенный расход масла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что в Германии можно купить авто даже за 50 евро (честно).

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Автор
Виталий Сазонов
Тема
Новости автомира
Теги
авто рейтинг
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