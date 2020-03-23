Пьяный заправщик залил не то топливо в новый Porsche. Видео

В Сети появилось видео с драматическим инцидентом, который произошёл на АЗС (судя по-всему, где-то в России). В свежий автомобиль Porsche залили не то топливо, и сделал это пьяный заправщик.

Владелец спортивного универсала Porsche Panamera Sport Turismo с ужасом заметил, что его машину заправили не бензином, а дизелем. Поначалу оператор колонки отрицал свою ошибку, утверждая, что всё сделал правильно, однако его доводы были откровенно слабыми в силу состояния алкогольного опьянения.

Вот в этот Porsche залили дизель вместо бензина Скриншот видео

Когда же они вместе направились к диспетчеру, тот подтвердил, что с колонки, на которой стоял Порше, залили дизель. Чем закончилась эта история неизвестно, но понятно, что владелец был в ярости. Оно и понятно: данная модель Porsche является одной из самых дорогих – цены на Panamera Sport Turismo стартуют с отметки чуть выше 100 000 евро.

Собственно, виновник торжества Скриншот видео

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

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