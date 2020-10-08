Продажи подержанных иномарок в Украине выросли на 9%

Украинские покупатели в сентябре приобрели на 9% больше б/у автомобилей, чем в августе.

Об этом сообщила на своем сайте Ассоциация Укравтопром. В сентябре "украинскую прописку" получили 35,9 тысяч подержанных легковых автомобилей, ввезенных из-за рубежа. Это на 56% больше, чем годом ранее. Таким образом на растаможенные "иномарки" приходится около 82% первичного рынка легковых авто.

Первое место по популярности среди украинских покупателей среди растаможенного "секонд-хенда" остается немецкий Volkswagen. В сентябре обладателями автомобилей этого бренда стали 6,1 тысяч жителей Украины. Для сравнения, за аналогичный период новых автомобилей этой марки было продано в 8 раз меньше.

На втором месте продукция марки Ford. В сентябре было зарегистрировано 3,3 тысячи б/у авто с голубым овалом на капоте, а новых машин удалось продать лишь 242 экземпляра.

Третье место занимают автомобили французского бренда Renault с результатом – 3,1 тыс. авто. Здесь пропорция между новыми и б/у составляет 3:1 в пользу подержанных машин, и это лучший показатель среди всех брендов.

Вплотную к Renault приблизился чешский бренд Skoda, который занял четвертую строчку рейтинга. Немногим более 3 тысяч украинцев зарегистрировали машины этой марки. Для сравнения в сентябре в Украине было реализовано 404 новеньких Skoda.

Замыкает пятерку лидеров немецкий Opel, за которго своими кошельками проголосовали 2,1 тыс. украинцев. А вот продажи новых автомобилей этого бренда пока весьма скромные – 35 авто.

Всего за три квартала 2020 года украинские номерные знаки получили 242,3 тысячи подержанных легковых авто, что в 4 раза превышает продажи новых.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в сентябре украинские покупатели активно приобретали новые авто.