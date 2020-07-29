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Послушайте, как автомобильные марки звучат на китайском языке

Виталий Сазонов
Новости
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Послушайте, как автомобильные марки звучат на китайском языке

Как автомобильные марки звучат на китайском языке.. Скриншот видео

На сервисе YouTube появилось видео, в котором можно посмотреть, как произносятся названия автомобильных марок на китайском языке. А посмотреть действительно есть на что: в Китае бренды машин произносят не так, как во многих других странах мира.

Например, Aerfa Luomiou на китайском означает Alfa Romeo, Falali – это Ferrari, Mashaladi – это Maserati, Lanbojini – это Lamborghini, а MaiKailun –это McLaren.

С другими марками похожая история. Aston Martin читается как Asidun Mading, Jaguar – это Jiebao, Bentley – это Binli, Land Rover – это Lu Hu, а Rolls-Royce – как Laosi-Loisi.

Почему так? Китайцы изменили исходную транскрипцию на локальную чтобы сохранить оригинальное произношение. И если для китайцев это произношение действительно является оригинальным, то для нас оно может показаться непонятным в силу языковых различий.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что эксперты составили список марок, которые чаще всего "гуглят" по всему миру.

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