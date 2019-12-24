Популярная модель VW показалась в новом дизайне: в Сеть утекли фото

Компания Volkswagen готовит новое поколение модели Caddy. Ожидается, что новинка появится в следующем году, но кое-какое представление о ее дизайне мы можем сложить уже сейчас.

На основе фотографий закамуфлированного прототипа нового VW Caddy 2020, а также недавно опубликованных официальных тизеров, художники Auto.cz подготовили иллюстрации с предполагаемым обликом автомобиля. Получилось весьма реалистично.

Предполагаемый внешний вид VW Caddy 2020 auto.cz

Судя по фото,Caddy 2020 оставит за собой консервативный облик, но получит новые фары с характерными светодиодными полосами, вертикальные фонари, узкую радиаторную решетку, а также другие бамперы. Кроме того, у задней двери будет большая площадь остекления.

Предполагаемый внешний вид VW Caddy 2020 auto.cz

В дополнение к инновационному экстерьеру, VW Caddy сможет похвастать переработанным салоном: материалы отделки станут более качественными, а на месте мультимедиа появится информационно-развлекательный комплекс самого последнего поколения.

VW Caddy нынешнего поколения volkswagen-newsroom.com

VW Caddy нынешнего поколения volkswagen-newsroom.com

VW Caddy нынешнего поколения volkswagen-newsroom.com

Что касается технической части, VW Caddy 2020 сохранит за собой платформу MQB, а в моторную гамму войдут несколько бензиновых и дизельных агрегатов. Одним из них будет 2,0-литровый турбодизель TDI, работающий в паре с DSG.

Официальные скетчи VW Caddy 2020 volkswagen-newsroom.com

Официальные скетчи VW Caddy 2020 volkswagen-newsroom.com

Как ожидается, дебютирует новый Volkswagen Caddy весной 2020 года на Женевском автосалоне.

Как ранее рассказывал OBOZREVATEL, у первого массового электромобиля VW обнаружили проблемы.

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