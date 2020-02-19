Полноприводная Toyota Camry: журналисты рассказали всю правду о новинке

Осенью прошлого года Toyota представила полноприводную Camry. В преддверии начала продаж автомобиль дали на тест ведущим американским журналистам, которые поделились впечатлениями о новинке.

Как выяснил OBOZREVATEL, Toyota Camry AWD испытали редакторы таких изданий, как Autoblog, CNET, Jalopnik. Поскольку полноприводная Кэмри делалась с прицелом на зимнюю эксплуатацию (для лучшей проходимости), тестировали автомобиль в соответствующих условиях – на горной, заснеженной трассе.

Toyota Camry AWD autoblog.com

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Но перейдем ближе к сути. Главное отличие Toyota Camry AWD от стандартного переднеприводного автомобиля – опционный полный привод Dynamic Torque Control AWD от кроссовера RAV4. Его суть состоит в том, что когда машина пробуксовывает, половину тяги (ровно 50%) система передает на задние колеса. В остальное же время весь крутящий момент поступает исключительно на передние колеса – ради экономии топлива. При этом положена такая технология лишь одной версии модели: той, что оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с 8АКПП.

Toyota Camry AWD autoblog.com

Но помимо самой системы Dynamic Torque Control AWD, от RAV4 перекочевала также раздаточная коробка, задний дифференциал и задняя подвеска, которую адаптировали специально под седан. А вот карданный вал достался от Highlander. Еще одно отличие новинки – раздвоенная выхлопная система, которая добавляет лишние 3-4 лошадиные силы (суммарная же отдача – 202-205 сил в зависимости от комплектации).

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

С таким довеском Toyota Camry AWD тяжелее исходной модели на 75 кг, но в плане расхода она не далеко ушла: в смешанном цикле машина потребляет 8,1 л, в городе – 9,4 л, а на трассе – 6,9 л. При этом клиренс у новинки больше на 5 мм, однако журналисты заявляют, что пользы от этого откровенно немного.

Что же касается ездовых качеств Toyota Camry AWD, зарубежные коллеги отметили следующие моменты по итогам зимнего теста:

нейтрально справляется с поворотами;

динамично поднимается в гору;

острое рулевое управление;

хорошее сцепление с дорогой;

избыточная поворачиваемость на больших скоростях;

не хватает мощности двигателя;

есть пробуксовка на скользком дорожном покрытии (но подвели шины).

В целом же, эксперты остались довольны автомобилем, но отметили, что Toyota Camry AWD хорошо подходит для зимних условий – в остальных же случаях лучше рассмотреть вариант покупки Camry с двигателем V6, если есть потребность в мощном седане.

Toyota Camry AWD autoblog.com

Toyota Camry AWD autoblog.com

В продажу на американском рынке Toyota Camry AWD поступит уже весной, а вот будет ли у неё европейская версия, неизвестно.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже в следующем месяце Toyota представит маленький кроссовер в стиле RAV4, который бросит вызов Nissan Juke.

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