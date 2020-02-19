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19 февраля • обновлено в 13:57
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Полноприводная Toyota Camry: журналисты рассказали всю правду о новинке

1.5т
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Осенью прошлого года Toyota представила полноприводную Camry. В преддверии начала продаж автомобиль дали на тест ведущим американским журналистам, которые поделились впечатлениями о новинке.

Как выяснил OBOZREVATEL, Toyota Camry AWD испытали редакторы таких изданий, как Autoblog, CNET, Jalopnik. Поскольку полноприводная Кэмри делалась с прицелом на зимнюю эксплуатацию (для лучшей проходимости), тестировали автомобиль в соответствующих условиях – на горной, заснеженной трассе.

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

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Но перейдем ближе к сути. Главное отличие Toyota Camry AWD от стандартного переднеприводного автомобиля – опционный полный привод Dynamic Torque Control AWD от кроссовера RAV4. Его суть состоит в том, что когда машина пробуксовывает, половину тяги (ровно 50%) система передает на задние колеса. В остальное же время весь крутящий момент поступает исключительно на передние колеса – ради экономии топлива. При этом положена такая технология лишь одной версии модели: той, что оснащается 2,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с 8АКПП.

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

Но помимо самой системы Dynamic Torque Control AWD, от RAV4 перекочевала также раздаточная коробка, задний дифференциал и задняя подвеска, которую адаптировали специально под седан. А вот карданный вал достался от Highlander. Еще одно отличие новинки – раздвоенная выхлопная система, которая добавляет лишние 3-4 лошадиные силы (суммарная же отдача – 202-205 сил в зависимости от комплектации).

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

С таким довеском Toyota Camry AWD тяжелее исходной модели на 75 кг, но в плане расхода она не далеко ушла: в смешанном цикле машина потребляет 8,1 л, в городе – 9,4 л, а на трассе – 6,9 л. При этом клиренс у новинки больше на 5 мм, однако журналисты заявляют, что пользы от этого откровенно немного.

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Что же касается ездовых качеств Toyota Camry AWD, зарубежные коллеги отметили следующие моменты по итогам зимнего теста:

  • нейтрально справляется с поворотами;

  • динамично поднимается в гору;

  • острое рулевое управление;

  • хорошее сцепление с дорогой;

  • избыточная поворачиваемость на больших скоростях;

  • не хватает мощности двигателя;

  • есть пробуксовка на скользком дорожном покрытии (но подвели шины).

В целом же, эксперты остались довольны автомобилем, но отметили, что Toyota Camry AWD хорошо подходит для зимних условий – в остальных же случаях лучше рассмотреть вариант покупки Camry с двигателем V6, если есть потребность в мощном седане.

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

Toyota Camry AWD

Toyota Camry AWD

autoblog.com

В продажу на американском рынке Toyota Camry AWD поступит уже весной, а вот будет ли у неё европейская версия, неизвестно.

Напомним, как ранее сообщал OBOZREVATEL, уже в следующем месяце Toyota представит маленький кроссовер в стиле RAV4, который бросит вызов Nissan Juke.

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Автор
Валентин Петров
Теги
Toyota новые авто фотографии
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