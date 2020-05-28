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28 мая • обновлено в 15:03
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Полицейские машины решили "жарить" для борьбы с вирусом

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Совсем недавно мы рассказывали о результатах исследования Университета Джорджии, после которых высокие температуры назвали врагом COVID-19. Теперь полицейские машины будут "жарить".

Совместно с исследователями из Университета Огайо компания Ford разработала алгоритм, который позволит эффективно продезинфицировать салон полицейского автомобиля. Это коснулось специализированных модификаций внедорожников Ford Explorer, произведенных с 2013 года.

Полицейские машины Ford будут подвергать воздействию высоких температур

Полицейские машины Ford будут подвергать воздействию высоких температур

drom.ru

В связи с тем, что полицейские часто контактируют с большим количеством людей, сегодня вопрос дезинфекции служебного транспорта особенно актуален. Теперь климатическая установка таких машин в связке с двигателем обучены повышать температуру салона полицейского авто до 56 градусов по Цельсию. Это позволяет уничтожить 99% бактерий вируса за 15 минут.

Полицейские машины Ford будут подвергать воздействию высоких температур

Полицейские машины Ford будут подвергать воздействию высоких температур

drom.ru

Особый режим активируется с помощью специальной комбинации клавиш. Разумеется, во время дезинфекции внутри машины не должны находиться люди. А чтобы дать понять, что машина "занята делом" и никто не должен в нее в этот период садиться, задействуется отдельный алгоритм иллюминации наружной светотехники. Она же с помощью специального визуального сигнала сообщит, что процедура завершена.

Напомним, как сообщал OBOZREVATEL, мировые автопроизводители всеми силами способствуют врачам и спасателям в период борьбы с коронавирусом.

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Автор
Стас Сидилев
Тема
Новости автомира
Теги
Ford вирус полиция внедорожник авто
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