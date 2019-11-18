Поймали на дороге: как выглядит самая дешевая Skoda Octavia 2020

Новая Skoda Octavia 2020 уже представлена официально. Модель четвертого поколения всех удивила дизайном и технологиями, однако теперь машина попалась в самом дешевом исполнении.
Фото Skoda Octavia 2020 появились в группе Škoda Octavia 4 CZ/SK в Facebook. Как нетрудно догадаться, автомобиль заметили на дорогах Чехии. На данный момент это самая дешевая модификация, на которую можно посмотреть.
На дорогах впервые попалась Skoda Octavia 2020 в простом исполнении
Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK
Прошедший официальный дебют позволяет больше не скрывать кузов модели под камуфляжем. Однако Skoda все еще не объявляла детали и стоимость отдельных комплектаций, поэтому фотошпионы по-прежнему охотятся за новинкой на дорогах.
Стоит признать, что это дает определенные плоды. Ведь на фото попалась "Шкода Октавия", которая заметно отличается от презентационных экземпляров. В первую очередь внимание привлекают передние фары.
От топовых версий конкретная "Шкода Октавия" 2020 отличается более простым оснащением
Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK
В более простой модификации новинка не получила технологичную матричную оптику. Тем не менее, дневные ходовые огни остались, однако они выполнены в виде простых тонких полосок.
Стандартная комплектация Skoda Octavia 2020 оснащена простыми фарами с дневными ходовыми огнями
Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK
Купить Skoda Octavia 2020 можно будет и с матричными фарами в стиле Skoda Superb 2020
skoda-auto.com
На крыше отсутствуют рейлинги, которые очень популярны для универсалов. Известно, что это опция. Отсутствие подобных элементов приближает конкретную машину к базовой модификации.
Отсутствие рейлингов – верный признак недорогой комплектации Skoda Octavia 2020
Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK
Рейлинги на крыше Skoda Octavia 2020 являются дополнительным оборудованием
skoda-auto.com
Кроме того, нет панорамной крыши или даже люка. Можно заметить колесные диски, диаметр которых (ориентировочно – 17 дюймов) меньше 19-дюймовых, заготовленных для топовых версий Skoda Octavia 2020.
Самая дешевая Skoda Octavia 2020 может получить небольшие литые или даже штампованные колесные диски
Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK
Пока неизвестно, получит ли автомобиль в базовой версии штампованные колесные диски, или даже самая простая модификация похвастает литыми колесами как на фото. Самая дешевая "Шкода Октавия" 2020 пока официально не раскрывала своих деталей.
19-дюймовые диски – атрибут дорогих комплектаций Skoda Octavia 2020
skoda-auto.com
При этом в компании хотели бы сохранить цены Skoda Octavia 2020 на уровне предшественника. Во всяком случае, для базовой комплектации. Насколько это соответствует действительности, станет известно после публикации прайс-листа. Для сравнения, прежняя Octavia на домашнем чешском рынке начинается с 450 900 крон – около 17,6 тыс. евро.
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