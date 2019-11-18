Поймали на дороге: как выглядит самая дешевая Skoda Octavia 2020

Новая Skoda Octavia 2020 уже представлена официально. Модель четвертого поколения всех удивила дизайном и технологиями, однако теперь машина попалась в самом дешевом исполнении.

Фото Skoda Octavia 2020 появились в группе Škoda Octavia 4 CZ/SK в Facebook. Как нетрудно догадаться, автомобиль заметили на дорогах Чехии. На данный момент это самая дешевая модификация, на которую можно посмотреть.

На дорогах впервые попалась Skoda Octavia 2020 в простом исполнении Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Прошедший официальный дебют позволяет больше не скрывать кузов модели под камуфляжем. Однако Skoda все еще не объявляла детали и стоимость отдельных комплектаций, поэтому фотошпионы по-прежнему охотятся за новинкой на дорогах.

Новости Главные отличия Skoda Octavia 2020 от старой модели

Стоит признать, что это дает определенные плоды. Ведь на фото попалась "Шкода Октавия", которая заметно отличается от презентационных экземпляров. В первую очередь внимание привлекают передние фары.

От топовых версий конкретная "Шкода Октавия" 2020 отличается более простым оснащением Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

В более простой модификации новинка не получила технологичную матричную оптику. Тем не менее, дневные ходовые огни остались, однако они выполнены в виде простых тонких полосок.

Стандартная комплектация Skoda Octavia 2020 оснащена простыми фарами с дневными ходовыми огнями Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Купить Skoda Octavia 2020 можно будет и с матричными фарами в стиле Skoda Superb 2020 skoda-auto.com

На крыше отсутствуют рейлинги, которые очень популярны для универсалов. Известно, что это опция. Отсутствие подобных элементов приближает конкретную машину к базовой модификации.

Отсутствие рейлингов – верный признак недорогой комплектации Skoda Octavia 2020 Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Рейлинги на крыше Skoda Octavia 2020 являются дополнительным оборудованием skoda-auto.com

Кроме того, нет панорамной крыши или даже люка. Можно заметить колесные диски, диаметр которых (ориентировочно – 17 дюймов) меньше 19-дюймовых, заготовленных для топовых версий Skoda Octavia 2020.

Самая дешевая Skoda Octavia 2020 может получить небольшие литые или даже штампованные колесные диски Facebook Škoda Octavia 4 CZ/SK

Пока неизвестно, получит ли автомобиль в базовой версии штампованные колесные диски, или даже самая простая модификация похвастает литыми колесами как на фото. Самая дешевая "Шкода Октавия" 2020 пока официально не раскрывала своих деталей.

19-дюймовые диски – атрибут дорогих комплектаций Skoda Octavia 2020 skoda-auto.com

При этом в компании хотели бы сохранить цены Skoda Octavia 2020 на уровне предшественника. Во всяком случае, для базовой комплектации. Насколько это соответствует действительности, станет известно после публикации прайс-листа. Для сравнения, прежняя Octavia на домашнем чешском рынке начинается с 450 900 крон – около 17,6 тыс. евро.

Новости Skoda Octavia 2020 получит заряженную версию

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