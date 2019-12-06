Подушки-убийцы обнаружили у 1,4 миллиона авто

Компания Takata сообщила о новых дефектах в произведенных ею подушках безопасности.

Как сообщает Automotive News Europe, обанкротившийся производитель автокомпонентов Takata уведомил регулирующие органы США о необходимости отзыва еще 1,4 миллиона автомобилей из-за дефектных подушек безопасности. Обнаруженный производственный брак уже привел к смерти одного водителя в Австралии и еще двум серьезным травмам.

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Выяснилось, что подушки могут впитывать влагу, что приведет к их разрыву или неполному раскрытью во время аварии, комментирует в NHTSA. Этот дефект отмечен на подушках, выпущенных Takata в период с 1995 по 1999 год.

Под угрозой оказались модели производства Audi, BMW, Honda, Mitsubishi и Toyota. Всего под массовый отзыв попало около 1,4 миллиона машин этих брендов.

Напомним, что в 2015 году Takata признала вину в фальсификации результатов испытаний и сокрытии дефекта подушек, что привело к 16 смертям в мире и множеству пострадавших. Урегулирование претензий со стороны властей США обошлись фирме в 1 миллиард долларов. Самый крупный отзыв в истории отрасли затронул более 12 брендов и порядка 50 миллионов автомобилей. В 2017 году Takata была признана банкротом и выкуплена китайской Key Safety Systems за 1,6 миллиарда долларов.

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