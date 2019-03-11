"Подари любимой брюлик": в МВД рассказали, как украинцам получить оригинальные номера для авто

Украинские водители могут получить для своего транспортного средства индивидуальные номерные знаки.

О том, что для этого надо и сколько стоит подобная услуга сообщили в Twitter МВД, опубликовав креативные примеры. Среди них есть номера "Брюлик", "Холост", "НЛО", "Вместе".

Как сообщает пресс-центр МВД, для заказа индивидуального номерного знака владелец транспортного средства должен предоставить в административный орган полный комплект документов, необходимый для изготовления ИНЗ, осуществить оплату за предоставление государственной услуги и получить свой комплект номеров.

Перерегистрация для транспортных средств стоит от 371,63 до 405,15 грн.

Стоимость самой услуги варьируется от того, что вы решите нанести на номера.

300 грн - три символа;

90 грн - каждый последующий (до восьми символов);

500 грн - графический элемент;

238 грн 80 коп. - стоимость спецпродукции (номерных знаков для авто);

104 грн 80 коп. - стоимость спецпродукции (номерного знаков для мотоцикла).

Срок изготовления индивидуальных номерных знаков устанавливается до одного месяца с момента передачи одного экземпляра согласованного с заказчиком макета ИНЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине упростилась процедура изготовления и выдачи индивидуального номерного знака. Владелец авто также может передавать свой ИНЗ на перезакрепления другим водителям.

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