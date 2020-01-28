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28 января • обновлено в 18:34
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Почти как в анекдоте: под Киевом "Запорожец" въехал в новый Lexus

2.2т
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Курьезное ДТП произошло несколько дней назад в городе Ирпень Киевской области. На одном из перекрёстков врезались друг в друга ЗАЗ-968 и Lexus RX последнего поколения.

По информации 04597.com.ua, авария, которая по своему характеру напоминает старый анекдот про Mercedes и "Запорожец", произошла на въезде в Ирпень со стороны Бучи. По всей видимости, то ли ЗАЗ, то ли Lexus пытался проскочить на красный или жёлтый сигнал светофора. В итоге, машины не смогли разминуться и столкнулись.

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

04597.com.ua

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Оба автомобиля при этом получили значительные повреждения: даже "Запорожцу" досталось изрядно, несмотря на толстый кузов. Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

04597.com.ua

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus

04597.com.ua

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США произошёл вопиющий инцидент с участием новейшего суперкара. Автомобиль еще не успел поступить в продажу, но уже пострадал от рук ванадалов.

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Читайте все новости по теме "Автоновости Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Валентин Петров
Тема
Автоновости Украины
Теги
ДТП курьез фотографии
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