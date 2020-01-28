Почти как в анекдоте: под Киевом "Запорожец" въехал в новый Lexus

Курьезное ДТП произошло несколько дней назад в городе Ирпень Киевской области. На одном из перекрёстков врезались друг в друга ЗАЗ-968 и Lexus RX последнего поколения.

По информации 04597.com.ua, авария, которая по своему характеру напоминает старый анекдот про Mercedes и "Запорожец", произошла на въезде в Ирпень со стороны Бучи. По всей видимости, то ли ЗАЗ, то ли Lexus пытался проскочить на красный или жёлтый сигнал светофора. В итоге, машины не смогли разминуться и столкнулись.

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus 04597.com.ua

Оба автомобиля при этом получили значительные повреждения: даже "Запорожцу" досталось изрядно, несмотря на толстый кузов. Среди людей, к счастью, обошлось без пострадавших.

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus 04597.com.ua

ДТП с участием ЗАЗ и Lexus 04597.com.ua

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в США произошёл вопиющий инцидент с участием новейшего суперкара. Автомобиль еще не успел поступить в продажу, но уже пострадал от рук ванадалов.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!