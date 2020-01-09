Почти электромобили: Renault показала экономичные модели

Компактный кроссовер Renault Captur и соплатформенный хэтчбек Renault Clio получили гибридные модификации, которые позволяют передвигаться исключительно посредством электротяги.

Как стало известно OBOZREVATEL, маленький кроссовер Рено предложат в плагин-гибридной (подзаряжаемой) модификации. Батарейный блок емкостью 9,8 кВтч позволит преодолеть до 50 км на электротяге.

Renault Captur с электромотором можно заряжать от сети group.renault.com

В структуру силовой установки входят 1,6-литровый бензиновый ДВС и электромотор. Суммарная мощность не раскрывается. Такой гибрид назвали Renault Captur E-Tech.

Renault Clio E-Tech – новый гибрид group.renault.com

Хэтчбек технически немного отличается. Здесь тот же бензиновый двигатель, но с ним работает уже пара электромоторов. Батарея имеет емкость лишь 1,2 кВтч. Правда, в компании говорят, что в городском режиме Renault Clio E-Tech способен передвигаться на электротяге в 80% случаев. Но как долго – неизвестно.

В салоне гибридных Renault заметны голубые декоративные элементы group.renault.com

Внешне гибридные Рено отличаются от стандартных моделей разве что декоративными элементами голубого цвета. Эта идея продолжается и в салоне. Со временем гибридную модификацию получит и Renault Megane.

Ожидается, что Рено Меган также станет гибридным group.renault.com

Прежде французский бренд не слишком активно развивал гибриды. На страже экологии – электромобиль Renault Zoe group.renault.com

Как рассказывал OBOZREVATEL, Renault готовит действительно дешевый компактный кроссовер, который окажется доступнее, чем Duster.

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