По цене BMW X7! 25-летнюю Волгу без пробега оценили в $81 000

В России выставили на продажу старую Волгу за безумно большие деньги. Однако есть один нюанс – у автомобиля, по сути, нет пробега.

Как выяснил OBOZREVATEL, ГАЗ-3102 Волга 1995 года выпуска продают на одном из онлайн-ресурсов за 5 млн рублей, что эквивалентно 81,3 тыс. долларам. Для сравнения, почти столько же в Украине просят за BMW X7 в базовой комплектации.

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

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Ценник действительно поражает своим размером, даже несмотря на то, что автомобиль является коллекционным. Тем менее, владелец хочет "сорвать куш", отмечая, что машина никогда не стояла на учёте и не эксплуатировалась. Судя по показателю одометра и отметке в объявлении, за 25 лет Волга проехала всего 10 км.

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

Отметим, что ГАЗ-3102 относится к семейству "двадцать четвертой" Волги и, по сути, является её улучшенной версией. Машина выпускалась с 1981 по 2008 годы, первоначально она предназначалась исключительно для советских партийных чиновников, но после распада СССР превратилась в массовый автомобиль. Всего было выпущено свыше 150 тыс. таких моделей.

ГАЗ-3102 за 81 000 долларов auto.ru

От обычной "24-й" ГАЗ-3102 отличалась немного измененным дизайном, травмобезопасной передней панелью, сделанной из вспененного полиуретана (у ГАЗ-24 был обычный жесткий пластик), а также ортопедическими сиденьями, обтянутыми велюром. В разные годы машина оснащалась десятью двигателями, включая Rover и Chrysler, но конкретно в этой Волге установлен заволжский агрегат на 100 сил объемом 2,5 литра.

Напомним, как ранее рассказывал OBOZREVATEL, в гараже под Полтавой не так давно нашли ГАЗ-24 с минимальным пробегом.

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