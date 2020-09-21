Первый в мире массовый электромобиль снимают с производства

Компания Mitsubishi снимает с производства электрокар iMiEV. Эта модель является первой "массовой" электричкой – она пробыла на конвейере 11 лет, с 2009 по 2020 год (бестселлер Nissan Leaf появился годом позже).

О том, что культовую машину отправляют на пенсию, узнало издание Nikkei. Причина такого решения со стороны японской марки – отсутствие бюджета на продление проекта и нехватка персонала для дальнейшего обновления модели, в котором она нуждается на фоне постоянно растущей конкуренции в EV-сегмента.

В целом Mitsubishi iMiEV можно считать удачным проектом, как для первого электрокара: машина была официально представлена в 50 странах, за прошедшее время компания реализовала 32 тыс. экземпляров модели. В Европе Mitsubishi i-MiEV приобрел известность благодаря своим братьям-близнецам Peugeot iOn и Citroën C-Zero, которые продавались с 2010 по 2019 год группой PSA в рамках альянса с японским производителем.

Mitsubishi iMiEV идеально подходил для городской среды. Он достигал в длину 3,47 м и оснащался электромотором на 67 л.с. (196 Нм), а также батареей емкостью 16 кВтч, которой хватало на 150 км по циклу NEDC. В реальности же он мог проезжать около 100 км.

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