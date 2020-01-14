Panamera по дешевке: в сети рассекретили новую модель Volkswagen

Volkswagen Arteon в паре с кроссовером VW Touareg стоит на страже премиальной линейки немецкого бренда. Артеон, кроме существующего лифтбека, вскоре получит новую модификацию. Фото уже есть!

Как выяснил OBOZREVATEL, на сборочной линии сфотографировали автомобиль, о котором в компании говорили еще в 2018 году, а именно – универсал. Однако, судя по фото, новая модификация оказалась с сюрпризом.

VW Arteon получил практичную модификацию с некоторыми дополнениями autohome.com.cn

Начнем с того, что универсал Volkswagen Arteon выглядит очень хорошо. Не то чтобы модель можно назвать дешевой – например, в Германии купить Фольксваген Артеон можно минимум за 41 000 евро, – но это все же заметно меньше, чем Porsche Panamera Sport Turismo (от 100 000 евро), которая обладает похожим силуэтом.

Практичный кузов и стремительные линии – так выглядит универсал Volkswagen Arteon autohome.com.cn

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Тем не менее, этот VW Arteon получил козыри в виде увеличенного дорожного просвета, новых бамперов, пластикового неокрашенного обвеса и рейлингов на крыше! Собственно, это почти кроссовер. Пока неизвестно, как назовут новую модификацию. Возможно, Volkswagen Arteon Alltrack, по аналогии с похожей версией VW Passat.

Необычный универсал Panamera Sport Turismo получил динамичный силуэт porsche.com

У родственного VW Passat есть внедорожная модификация Alltrack vw.com

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