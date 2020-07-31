Опасное авто: в Киеве Dacia Logan удивила отсутствием шин

Лысая резина в автомобиле нередко приводит к ДТП. Однако не всех водителей, похоже, это беспокоит. Яркий тому пример – Dacia Logan у которой, можно сказать, резина вообще отсутствует.

Заметили небезопасную машину в Киеве. Соответствующие фото опубликовал Facebook-канал dtp.kiev.ua.

Dacia Logan с лысой резиной. Скриншот публикации

Как видно на фото, шины уже настолько стерлись, что не видно протектора. Поскольку снимки были сделанывозле шиномантажа, хочется надеяться, что владелец Логана приехал на замену покрышек.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что украинский автомобилист придумал еще один способ обмана системы автофиксации нарушений и показал его на видео.