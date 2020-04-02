Огромный внедорожник Hyundai вызвал ажиотаж в сети. Фото

Большой кроссовер Hyundai Palisade является самым большим SUV корейского бренда. Теперь автомобиль получил крутую модификацию, за которой скоро появится очередь покупателей.

Компания показала спортивный внедорожник Hyundai Palisade N, который выглядит заметно круче стандартной модели. Кузов выкрашен в фирменный для корейских спорткаров серо-голубой цвет. В обвесе заметны яркие красные акценты, которые также являются отличительной чертой моделей Hyundai N.

Спортивный Hyundai Palisade N hyundai.com

Передний и задний бампер вместе с накладками на пороги заменили на новые, а вместо хромированного декора появились детали черного цвета. Подвеску автомобиля доработали, поэтому клиренс стал заметно меньше.

Спортивный Hyundai Palisade N hyundai.com

Также в задней части заметен спойлер, а сквозь колесные диски виднеются крупные тормоза и красные суппорты. В целом машина выглядит довольно угрожающе.

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Этот спортивный кроссовер в компании подготовили в качестве первоапрельской шутки, однако фанатам марки автомобиль очень понравился. Желающих приобрести новинку появилось много, поэтому корейцы действительно могут задуматься о серийном производстве такой модели.

Спортивный Hyundai Palisade N hyundai.com

Для этого мощность двигателя V6 объемом 3,8 л (295 л.с.) придется увеличить. Однако даже в случае дополнительных 50-80 л.с. динамика автомобиля заметно улучшится. Также не стоит исключать, что в Hyundai решатся только на визуальную доработку Palisade.

Стандартный Hyundai Palisade совсем не кажется быстрым hyundai.com

Стандартный Hyundai Palisade совсем не кажется быстрым hyundai.com

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