Очень крутой ЗАЗ-968М Запорожец из бумаги показали на видео

На сервисе YouTube появился небольшой занимательный ролик, посвященный масштабной модели ЗАЗ-968М Запорожец, сделанной из бумаги. Модель интересна своим сходством с оригиналом и детализацией.

Видео опубликовал канал под названием Sergey Paperpostrlermodeling.

Необычная модель Запорожца выполнена в масштабе 1:18. Проект еще полностью не закончен, но уже ясно, что "игрушка" сделана качественно. Как видно, бумажный ЗАЗ полностью соответствует настоящему 968-му. Удивляет даже тот факт, что у автомобиля есть некоторые подвижные детали – например, у него поворачиваются колеса, есть ход подвески и даже открываются окна.

Крутая модель ЗАЗ из бумаги. Скриншот видео

Также в ролике можно частично увидеть, как именно создавалась модель Запорожца из бумаги.

К слову, само видео было размещено в интернете еще в апреле, однако внимание пользователей привлекло лишь сейчас.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в сети рассказали о ЗАЗе, которого не существует – премиальном седане под названием Гетман.