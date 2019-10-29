Новый внедорожник от Ford составит конкуренцию Suzuki Jimny

Troller — производитель внедорожников с 1995 года. В 2007 компанию купил Ford. Теперь представлена новая перспективная модель.
Как сообщает OBOZREVATEL, внедорожник Troller T4 появился в прошлом году, но автомобиль уже получил обновление. Интересно, что модель построена на укороченной платформе Ford Ranger.
Troller T4 2020
troller.com.br
Двигатель также достался от донора — пятицилиндровый дизельный мотор объемом 3,2 л мощностью 200 л.с. и 470 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с 5-ступенчатой механической КПП с понижающим рядом. Глубина преодолеваемого брода составляет 80 см. Новый внедорожник способен подниматься на угол в 45 ° и сохранять устойчивость при боковом наклоне 40 °.
Troller T4 2020
troller.com.br
Дизайн получился суровый, но в то же время привлекательный. Намеки на ретро-стиль напоминают Suzuki Jimny, который тоже выглядит довольно необычно.
Troller T4 2020
troller.com.br
Цена — около 35 тыс долларов. Не так уж мало за довольно утилитарный автомобиль, но и сомневаться в его способностях не приходится. Интересно также, что пока Troller T4 остается эксклюзивом для домашнего бразильского рынка. На данный момент неизвестно, рассматривает ли "Форд" возможность экспорта внедорожника в другие страны.
Troller T4 2020
troller.com.br
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