В Европе определили лучшие автомобильные новинки

В рамках ежегодного конкурса AutoBest победу одержал Opel Corsa 2020.

Как стало известно OBOZREVATEL, на знаменитой трассе F1 Intercity в Турции состоялся финальный тест финалистов международного конкурса AutoBest. В рамках мероприятия был определен победитель в номинации "Лучшая автомобильная покупка Европы 2020 года".

Объявлены победители конкурса AutoBest autobest.org

Наибольшее количество баллов (17617) члены жюри отдали новому поколению Opel Corsa F. Всего 127 баллов уступил победителю ближайший соперник Peugeot 208. Третье место с результатом 16848 баллов занял кроссовер Skoda Kamiq. В пятерку финалистов вошли также Renault Clio и Nissan Juke.

Объявлены победители конкурса AutoBest autobest.org

"Это была очень сбалансированная пятерка финалистов. Все участники являются отличными примерами того, что сегодня представляет собой "лучшая покупка" на европейском континенте. Миссия жюри была непростой, а разница на подиуме очень мала. Но в каждом соревновании должен быть победитель, и им становится новый Opel Corsa", – заявил Илья Селиктар, президент жюри.

Объявлены победители конкурса AutoBest autobest.org

В жюри конкурса AutoBest входят автомобильные журналисты из 31 страны. Украину представляет Олег Василевский autobest.org

"В прошлом году на AutoBest мы заявили, что следующим победителем Best Buy Car of Europe станет лучший новый электрифицированный автомобиль. Так и произошло, и новый Opel Corsa является прекрасным примером электрификации массового продукта. Благодаря мультиэнергетической платформе новая Corsa адресована абсолютно всем европейским покупателям, предлагая версии как с ДВС, так и с электроприводом", – сказал Дан Варди, основатель и председатель AutoBest.

Новости Определены финалисты конкурса Автомобиль года 2020 в Европе

Кроме того, в рамках конкурса были присуждены и другие награды. Так, премия "Луший дизайнер" (DesignBest) досталась Люку Донкервольку, главному дизайнеру Hyundai и Kia. В свои 54 года Донкервольке – один из самых опытных автомобильных дизайнеров в мире.

Дизайнером года по версии AutoBest стал бельгиец Люк Донкервольке newspress.co.uk

В номинации "Лучшая технология года" жюри отдало свои предпочтения новому семейству бензиновых моторов Mazda Skyactiv-X. Это двигатель объединяет в себе преимущества дизельных и бензиновых технологий.

В категории "Лучшие информационные технологии" награду получила компания Skoda за ее персонального помощника Laura. Интересно, что дебютировавшая на моделях Kamiq и Scala система искусственного интеллекта с голосовым управлением, является собственной разработки инженеров Skoda.

Среди экологически чистых авто победу одержал электрический хэтчбек Volkswagen ID.3. Автомобиль дебютировал в сентябре нынешнего года на автошоу во Франкфурте. Это первая серийная модель компании на электротяге, которая стала первым шагом на пути электрификации модельной гаммы Volkswagen.

Электрический хэтчбек Volkswagen ID.3 дебютировал в сентябре на автошоу во Франкфурте volkswagen.com

Торжественная церемония награждения победителей 19-го конкурса AutoBest Awards состоится 13 февраля 2020 года в Майнце, Германия.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Украине стартовало госование конкурса "Автомобиль года 2020".

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