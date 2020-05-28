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28 мая • обновлено в 17:13
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Новый налог на б/у авто в Украине: закон вступил в силу

2.1т
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В Украине изменился налог при продаже подержанного автомобиля. Если раньше он составлял 5%, то теперь – 18%. Однако касается он не всех случаев.

Соответствующее изменение прописано в законопроекте №1210 об изменениях в Налоговый кодекс. Данный документ был принят Верховной Радой ещё в январе этого года, а буквально несколько дней назад, 23 мая, он вступил в силу.

Новый налог на б/у авто в Украине: закон вступил в силу

Новый налог действует при продаже трёх и более автомобилей в год. А вот одна продажа автомобиля за год, как и ранее, не облагается налогом. Налог на вторую продажу также остался на прежнем уровне – 5%.

Данное положение касается легковых авто, мотоциклетной техники и прицепов.

Очевидно, что нововведение, в первую очередь, коснётся перекупов – поскольку за год они делают по несколько продаж, именно им и придётся уплачивать новый налог. Не исключено, что это приведёт к поднятию цен на автомобили на вторичном рынке.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что вскоре в Украине должны вернуть обязательный техосмотр.

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Тема
Автоновости Украины
Теги
Законодательство б/у автомобиль
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