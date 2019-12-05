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5 декабря • обновлено в 18:00
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Новый мотоцикл ИЖ: 100% электро и схожесть с Harley-Davidson

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Концерн Калашников известен в первую очередь как производитель разнообразного военного и гражданского оружия, хотя в его портфеле есть беспилотные летательные аппараты и даже корабли. Но с недавних пор компания решила "выйти на новый и уровень" и стала заигрывать с электрической мобильностью . Причем не только с традиционными электромобилями, но и электрическими мотоциклами.

С помощью последних Калашников пытается возродить мотоциклетную марку ИЖ, которая существовала в 1933 – 2008 годах. Ране компания показала несколько моделей для полиции, военных и правительственной охраны, и вот теперь – мотоцикл для гражданского рынка.

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Как выяснил OBOZREVATEL, новинка представляет собой байк класса Cafe Racer – мотоцикл, адресованный любителям стиля ретро и скорости. Пока что это концепт, но, как ожидается, в будущем он превратится в товарную модель.

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Новый электрический мотоцикл это сплошная ностальгия по классическим "Ижам". Достаточно взглянуть на круглую фару, простенький руль с зеркалами заднего вида, колеса с тонкими спицами, округлой формы бак, характерные задние амортизаторы и небольшие кожаные сумки под минималистичным седлом. В тоже время по общей форме он схожий с электрическим Harley Davidson (на фото ниже), который, кстати, должен отправится в производство в 2020 году.

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

К сожалению, точные технические характеристики мотоцикла не уточняются, но, согласно сообщениям, он оснащен электромоторорм мощностью около 50 кВт (68 л.с.). Максимальная скорость байка составляет 100 км/ч, а запас хода – около 100 км (батарея – литий-ионная).

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ

Электрический мотоцикл ИЖ

Kalashnikov.media

Предназначен такой Калашников для быстрых путешествий на короткие расстояния.

Электрический Harley-Davidson LiveWire

Электрический Harley-Davidson LiveWire

motorauthority.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему в будущем электромобили должны подешеветь.

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Автор
Валентин Петров
Теги
мотоцикл электромобили
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