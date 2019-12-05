Новый мотоцикл ИЖ: 100% электро и схожесть с Harley-Davidson

Концерн Калашников известен в первую очередь как производитель разнообразного военного и гражданского оружия, хотя в его портфеле есть беспилотные летательные аппараты и даже корабли. Но с недавних пор компания решила "выйти на новый и уровень" и стала заигрывать с электрической мобильностью . Причем не только с традиционными электромобилями, но и электрическими мотоциклами.

С помощью последних Калашников пытается возродить мотоциклетную марку ИЖ, которая существовала в 1933 – 2008 годах. Ране компания показала несколько моделей для полиции, военных и правительственной охраны, и вот теперь – мотоцикл для гражданского рынка.

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Как выяснил OBOZREVATEL, новинка представляет собой байк класса Cafe Racer – мотоцикл, адресованный любителям стиля ретро и скорости. Пока что это концепт, но, как ожидается, в будущем он превратится в товарную модель.

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Новый электрический мотоцикл это сплошная ностальгия по классическим "Ижам". Достаточно взглянуть на круглую фару, простенький руль с зеркалами заднего вида, колеса с тонкими спицами, округлой формы бак, характерные задние амортизаторы и небольшие кожаные сумки под минималистичным седлом. В тоже время по общей форме он схожий с электрическим Harley Davidson (на фото ниже), который, кстати, должен отправится в производство в 2020 году.

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

К сожалению, точные технические характеристики мотоцикла не уточняются, но, согласно сообщениям, он оснащен электромоторорм мощностью около 50 кВт (68 л.с.). Максимальная скорость байка составляет 100 км/ч, а запас хода – около 100 км (батарея – литий-ионная).

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Электрический мотоцикл ИЖ Kalashnikov.media

Предназначен такой Калашников для быстрых путешествий на короткие расстояния.

Электрический Harley-Davidson LiveWire motorauthority.com

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, почему в будущем электромобили должны подешеветь.

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