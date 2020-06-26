Новый Lamborghini уничтожили через 20 минут после покупки

В Западном Йоркшире, Великобритания, на одной из трасс разбили новый Lamborghini Huracan Performante Spyder. Примечательно, что машина угодила в ДТП практически сразу после того, как ее покупки.

В местной полиции рассказали, что через 20 минут после выезда из автосалона в суперкаре произошла поломка (какая именно, не уточняется), из-за чего он был вынужден остановиться прямо на дороге. Последнее и сыграло роль в последующем ходе событий: сзади ехал грузовик, водитель которого не смог среагировать на препятствие и на большой скорости протаранил Huracan Performante Spyder.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки. Скриншот из Twitter

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях полицией, Huracan Performnate Spyder получил серьезные повреждения – скорее всего, восстанавливать автомобиль не станут. У него разбито правое заднее крыло, оторвана часть заднего бампера, а также отлетело колесо. Но самое печальное – пострадал моторный отсек.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки. Фото: WYP Roads Policing Unit / PA

Остается надеяться, что у водителя грузовика, который в данном случае является виновником ДТП, есть страховка, ведь "затоталенный" Lamborghini Huracan Performante Spyder стоит недешево – в пределах 300 000 – 400 000 долларов.

Lamborghini Huracan Performante carbuzz.com

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