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Новый Lamborghini уничтожили через 20 минут после покупки

Виталий Сазонов
Виталий Сазонов
Новости
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Новый Lamborghini уничтожили через 20 минут после покупки

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки.

В Западном Йоркшире, Великобритания, на одной из трасс разбили новый Lamborghini Huracan Performante Spyder. Примечательно, что машина угодила в ДТП практически сразу после того, как ее покупки.

В местной полиции рассказали, что через 20 минут после выезда из автосалона в суперкаре произошла поломка (какая именно, не уточняется), из-за чего он был вынужден остановиться прямо на дороге. Последнее и сыграло роль в последующем ходе событий: сзади ехал грузовик, водитель которого не смог среагировать на препятствие и на большой скорости протаранил Huracan Performante Spyder.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки. Скриншот из Twitter

Судя по фотографиям, опубликованным в социальных сетях полицией, Huracan Performnate Spyder получил серьезные повреждения – скорее всего, восстанавливать автомобиль не станут. У него разбито правое заднее крыло, оторвана часть заднего бампера, а также отлетело колесо. Но самое печальное – пострадал моторный отсек.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки.

Lamborghini Huracan Performante уничтожили через 20 минут после покупки. Фото: WYP Roads Policing Unit / PA

Остается надеяться, что у водителя грузовика, который в данном случае является виновником ДТП, есть страховка, ведь "затоталенный" Lamborghini Huracan Performante Spyder стоит недешево – в пределах 300 000 – 400 000 долларов.

Lamborghini Huracan Performante

Lamborghini Huracan Performante carbuzz.com

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что владелец катера утопил два автомобиля, пытаясь спасти свое судно.

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